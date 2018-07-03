На Украине матч ЧМ-2018 между сборными Испании и России стал лидером телеэфира

Как сообщает пресс-служба телеканала "Интер", поединок 1/8 финала ЧМ собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу."Доля матча по аудитории 18+ на Украине составила 23,1%, а в городах с населением более 50 тысяч — 25,5%. По аудитории 18-54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7%. Матч Испания — Россия, который закончился сенсационной победой хозяев поля, стал безоговорочным лидером своего слота по всем трем аудиториям", — говорится в сообщении телеканала.