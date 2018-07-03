Андреас Гранквист: мы готовы к матчу с любым соперником

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист высказался о матче со Швейцарией на чемпионате мира."Мы рады результату, гордимся нашей игрой. Мы провели отличный матч, создали множество моментов и обыграли команду, которая занимает шестое место в рейтинге ФИФА.На мой взгляд, результат справедлив. Что будет дальше? Посмотрим, мы сами не знаем наш максимум... Считаю, результат заслуженный. Что максимум для Швеции? Жизнь покажет. Но мы готовы к матчу с любым соперником. Колумбия сильна в атаке, у Англии отличные исполнители, включая Кейна. Наверное, Англия все же сильнее, как команда", - сказал Гранквист.