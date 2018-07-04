Кутепов и Фернандес - в символической сборной 1/8 финала ЧМ по версии американского СМИ

Популярный портал Bleacher Report составил символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков первого раунда плей-офф вошли два игрока сборной России Марио Фернандес и Илья Кутепов.Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Каспер Шмайхель (Дания), Марио Фернандес, Илья Кутепов (Оба – Россия), Джон Стоунс, Гарри Магуайр (Оба – Англия), Диего Лаксальт (Уругвай), Поль Погба, Н'Голо Канте, Кильян Мбаппе (Все – Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай) и Неймар (Бразилия).