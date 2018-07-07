С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 17:00 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ

Сборная России уже превзошла все ожидания на этом турнире, пройдя в 1/8 финала одного из фаворитов чемпионата мира в лице сборной Испании. Впереди – еще более важный и гораздо более сложный матч в четвертьфинале со сборной Хорватии. Rusfootball.info анализирует особенности игры хорватов и их соперников на ЧМ 2018 и оценивает перспективы выхода нашей сборной в полуфинал.


9 очков в группе и уничтожение Аргентины

Именно так можно охарактеризовать достижения наших будущих соперников на данном турнире. На фоне тотального количества неожиданных результатов на ЧМ 2018, сборная Хорватии выделяется тем, что добилась 100% результата на групповом этапе (вместе с Уругваем и Бельгией). Важно, что группа D изначально оценивалась как одна из самых сложных и равных на всем турнире, что только добавляет ценности достижению команды.

В первой же игре с Нигерией Златко Далич выпустил достаточно атакующий состав с 4-мя игроками в атаке в лице Анте Ребича (левее), Ивана Перишича (правее), Марио Манджукича и Андрея Крамарича. Уже с первых минут хорваты начали демонстрировать ключевой элемент своей игры на этом турнире – выходы в атаку с помощью диагоналей на фланговых защитников. В дальнейшем, такие передачи будут регулярно использоваться в каждом их матче:

С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ


Важно, что Ребич и Перишич в таких ситуациях регулярно смещаются в полуфланговую зону, стягивая игроков соперника и тем самым открывая фланг своему партнеру (Стриничу или Врсалько).

Правый полузащитник (или нападающий) – Анте Ребич, выделяется отличными навыками обыгрыша 1 в 1. Он физически силен и достаточно резок. Этот козырь команда старается регулярно использовать, особенно при выходах в контратаку:



К примеру, в данной ситуации нигерийцы неудачно сыграли на подборе и не смогли организовать грамотный прессинг, благодаря чему Лука Модрич развернул контратаку, а Ребича оставили 1 в 1 против левого защитника. Соответственно, вся опорная зона возвращалась к своим воротам уже в полуобороте, а в громадное пространство между линиями из глубины ворвался Перишич. Ребич без труда обыграл своего визави и выкатил под удар партнеру.

Такие выходы в контратаку через мощного и быстрого Ребича особенно хорошо удавались в матче против сборной Аргентины. К примеру, в этом эпизоде игрок получает мяч от Модрича и удачно обыгрывает сразу двух соперников на свободном пространстве:



Конечно, главный человек в атаке сборной Хорватии – это Лука Модрич. Практически всё обострение, подавляющее большинство ключевых передач и в принципе организация игры команды лежит на его плечах. Это отражается и на статистике игрока: именно Модрич является самым обостряющим игроком сборной Хорватии - за весь турнир он отдал 10 ключевых передач (11 результат на всем турнире). При этом Модрич также самый пасующий игрок хорватов (240 передач) и лучший бомбардир команды (2 мяча и 1 незабитый пенальти). А чаще всего вступает в дриблинг как раз Анте Ребич (11 попыток, 8 успешных).

Важно понимать, что персонально опекать Модрича либо просто лишить его мяча невозможно. Это невероятно подвижный и техничный футболист, и единственный способ уменьшить его влияние на игру – это перекрывать варианты передачи в обострение и выдавливать его как можно ниже. Отсюда плавно переходим к слабым местам в игре сборной Хорватии.

Дания как ориентир

Ко всеобщему удивлению, в 1/8 финала хорваты столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны хорошо организованной сборной Дании. Несмотря на быстрый обмен несколько хаотичными и курьезными забитыми мячами, датчане сразу продемонстрировали грамотный план на игру. Выстраиваясь в очень популярную на этом турнире схему 4-4-2, команда правильно закрывала все зоны на флангах и в середине. Так, оба фланговых защитника датчан и не думали выдергиваться в прессинг или на выдавливание, а опорные полузащитники опускались максимально низко и делали это очень слаженно. Такое расположение лишало соперника пространства, а Лука Модрич был вынужден опускаться за мячом в глубину. При попытках Модрича принимать мяч и разворачивать атаку повыше, его жестко встречал один из опорников датчан:



Данная ситуация – достаточно редкий эпизод, где датские полузащитники выбросились высоко в попытке выиграть подбор и оставили пространство для контратаки соперника. При этом Делейни достаточно быстро вернулся и сфолил на Модриче, не дав тому продолжить атаку.
Важно, что на всех участках поля сборная Дании располагалась максимально компактно и так же организованно вступала в прессинг. Например, в данном эпизоде удачные действия датчан лишают Ракитича вариантов для продолжения атаки и провоцируют опасную потерю мяча:



Примечательно, что Кристенсен грамотно выдернулся встретить хорвата на приеме мяча. Эриксен перекрыл вариант передачи назад, а Поульсен спровоцировал Стринича на передачу и заодно перекрыл вариант обратного паса. Но еще важнее, что второй опорник , Томас Делейни, остался страховать зону и расположился рядом с Модричем. Именно туда последует передача от Ракитича, и, как вы уже поняли, датчанин ее перехватит.

Попытки выйти из обороны через «столба» также не становились успешными. Марио Манджукич в своей манере опускался за мячом максимально глубоко, но его очень грамотно и жестко встречали на приеме защитники (чаще – Йоргенсен):



Как и многие силовые команды нынешнего ЧМ, датчане часто выходили в атаку через длинный пас в верховую борьбу. И нужно сказать, что большинство таких передач было адресовано Юссуфу Поульсену. Те, кто следит за Бундеслигой, знают, что Юссуф – настоящий гуру верховой борьбы. И в матче с хорватами он это в очередной раз подтвердил: 9 выигранных верховых мячей – абсолютно лучший показатель матча. При этом за весь турнир Поульсен сыграл всего 2 игры, и в этих играх он выиграл 14 верховых (из 19 попыток).

Примечательно, что вторым игроком всего турнира по количеству попыток верховых единоборств является Андреас Корнелиус : 44 попытки, 21 успешная (первое место вы и сами знаете за кем). При этом в матче с Хорватией Корнелиус значительно уступил в этом показателе Поульсену (4 выигранных мяча). Очевидно, что план выпустить Юссуфа направо сработал великолепно, тем более учитывая невысокий рост левого защитника хорватов Ивана Стринича. Так, например в этом эпизоде, благодаря удачной игре Поульсена команда смогла создать достаточно опасный подход к воротам соперника:



Перекрыть фланги, высоко встречать принимающего мяч игрока, опустить опорных полузащитников – все эти приемы сработали «на отлично», и все это мы уже видели на ЧМ неоднократно. Однако главное тактическое достижение датчан – это удачный контроль мяча. Удивительно, но при таком расположении Дания совсем немного проиграла Хорватии в показателе процента владения (53,6 против 46,4%). Примерное равенство подтверждает и статистика передач: 602 против 530. Так, во втором тайме после выхода Лассе Шоне в середину поля, датчане откровенно «возили» хорватов вплоть до выхода на поле Матео Ковачича.

Еще 3 важных тезиса о хорватах

1) Матео Ковачич – футболист с очень хорошими навыками владения мячом. Несмотря на неудачные попытки использования игрока в качестве персонального опекуна Лионеля Месси в мадридском «Реале», хорват все-таки скорее игрок мяча. Златко Далич на этом чемпионате мира выпускает Матео именно в ситуациях, когда у команды есть необходимость взять мяч под контроль и строить позиционные атаки: так было и в игре с Исландцами, ту же роль игрок успешно исполнил и в концовке матча с датчанами. Есть чувство, что на игру с Россией в старте выйдет именно тройка полузащитников Ковачич-Ракитич-Модрич, ведь наверняка тренерский штаб хорватов понимает, что отдать мяч и играть на контратаках вряд ли получится.

2) Фланговые защитники сборной Хорватии не только высоко атакуют, но и любят высоко обороняться. Особенно часто это делает правый защитник Шиме Врсалько. В большинстве случаев такая игра наоборот помогает пресечь проникающие передачи соперника, однако бывают и неудачные исходы таких эпизодов:



Здесь Меса выдернул Врсалько и освободил зону для левого латераля, куда последовала мягкая передача от Тальяфико. Этот эпизод закончился еще одной ошибкой защитника хорватов и сумасшедшим моментом Аргентины.

3) Деян Ловрен обязательно ошибется. Несмотря на свои лидерские качества и безупречную игру в верховой борьбе, именно Ловрен стал соавтором нескольких опасных и фатальных эпизодов у ворот сборной Хорватии на этом турнире. Поклонники АПЛ (в особенности, «Ливерпуля») прекрасно знают, что даже в самых лучших своих играх Деян в любой момент может откровенно «привезти». Вот чем закончился тот самый момент аргентинцев (см.выше):



Понятно, что Ловрен страховал зону после ошибки Врсалько, и рикошет от Ребича ему помешал. Тем не менее, в конечной фазе эпизода, где Деян должен был спокойно ставить спину и дать вратарю забрать мяч, он почему-то просто упал. И этим неловким действием сбил с толку и Субашича. Реализуй этот эпизод Энцо Перес, неизвестно, как бы сложилась судьба «альбиселесте» на этом турнире.

Вывод

В отличие от испанцев, сборная Хорватии – невероятно сбалансированная и организованная команда, которая четко знает, что и как нужно делать в конкретном матче. Такого соперника будет пройти в разы сложнее, не только в игровом плане, но и в ментальном. Однако датчане наглядно показали, как можно противодействовать хорватам, и все их успешные тактические ходы характерны и для команды Станислава Черчесова.

В противостоянии с Хорватией самое главное – не ввязываться в игру на встречных курсах и ни в коем случае не пропускать первыми. Шансы, как и всегда, есть. Главное – ими воспользоваться.

Роман Павлюк, rusfootball.info
Теги: Сборная Хорватии Сборная России Модрич
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(5)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:32) #
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online

Цитата: utekay
не заметил в игре с датчанами таковой...еле прошли, не куй то и хорваты, вполне по силам.

датчане тоже не куй собачий были . Болею за Бельгию с Хорватией в финале. За лысого барана болеть не могу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Хорватия будет чемпионами, господа. Очень красивая игра у ней.

не заметил в игре с датчанами таковой...еле прошли, не куй то и хорваты, вполне по силам.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Angelsh (Сегодня, 11:42) #
  • -2
  •  (2)

Ничего России с Хорватией не светит. Повезло с Испанией - и за то спасибо.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Обязательно должен играть Газинский

да,залог успеха.во многом благодаря ему мы в 1\4.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (4)
online

В отличие от испанцев, сборная Хорватии – невероятно сбалансированная и организованная команда,

Хорватия будет чемпионами, господа. Очень красивая игра у ней.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
хороший обзор...
Сборной России предоставляется великолепный шанс стать ЧЕМПИОНАМИ МИРА на ДОМАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ! Все фавориты повержены, Оставшиеся сборные проходимы, если подойти к играм с ними с величайшей ответственностью, организованностью и самоотдачей. Везение и удача пока на нашей стороне. Важно правильно определиться с планом, тактикой и составом на игру. Обязательно должен играть Газинский (Кузяев всё-таки послабее), с Зобниным они закроют центр наглухо. Хорваты, конечно, очень сильны, как испанцы ходить пешком по полю не будут. Поэтому отсидеться в обороне не получится и надо самим навязывать им свою скоростную игру, контроль мяча и жёсткий прессинг. Почему бы не попробовать их переиграть за счёт скорости и самоотдачи? Почаще идти на прорыв в штрафную (вдруг пеналь) и бить, бить, бить по воротам с разных дистанций.
Короче, надеемся только на ПОБЕДУ!!! ПАЦАНЫ, МЫ С ВАМИ!!! НЕ ПОДВЕДИТЕ!!! УСТРОЙТЕ ХОРВАТАМ СТАЛИНГРАД!!!

https://balkan-fan.livejournal.com/34714.html (о хорватах)


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