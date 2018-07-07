С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|17:00
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|21:00
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ
Сборная России уже превзошла все ожидания на этом турнире, пройдя в 1/8 финала одного из фаворитов чемпионата мира в лице сборной Испании. Впереди – еще более важный и гораздо более сложный матч в четвертьфинале со сборной Хорватии. Rusfootball.info анализирует особенности игры хорватов и их соперников на ЧМ 2018 и оценивает перспективы выхода нашей сборной в полуфинал.
9 очков в группе и уничтожение Аргентины
Именно так можно охарактеризовать достижения наших будущих соперников на данном турнире. На фоне тотального количества неожиданных результатов на ЧМ 2018, сборная Хорватии выделяется тем, что добилась 100% результата на групповом этапе (вместе с Уругваем и Бельгией). Важно, что группа D изначально оценивалась как одна из самых сложных и равных на всем турнире, что только добавляет ценности достижению команды.
В первой же игре с Нигерией Златко Далич выпустил достаточно атакующий состав с 4-мя игроками в атаке в лице Анте Ребича (левее), Ивана Перишича (правее), Марио Манджукича и Андрея Крамарича. Уже с первых минут хорваты начали демонстрировать ключевой элемент своей игры на этом турнире – выходы в атаку с помощью диагоналей на фланговых защитников. В дальнейшем, такие передачи будут регулярно использоваться в каждом их матче:
Важно, что Ребич и Перишич в таких ситуациях регулярно смещаются в полуфланговую зону, стягивая игроков соперника и тем самым открывая фланг своему партнеру (Стриничу или Врсалько).
Правый полузащитник (или нападающий) – Анте Ребич, выделяется отличными навыками обыгрыша 1 в 1. Он физически силен и достаточно резок. Этот козырь команда старается регулярно использовать, особенно при выходах в контратаку:
К примеру, в данной ситуации нигерийцы неудачно сыграли на подборе и не смогли организовать грамотный прессинг, благодаря чему Лука Модрич развернул контратаку, а Ребича оставили 1 в 1 против левого защитника. Соответственно, вся опорная зона возвращалась к своим воротам уже в полуобороте, а в громадное пространство между линиями из глубины ворвался Перишич. Ребич без труда обыграл своего визави и выкатил под удар партнеру.
Такие выходы в контратаку через мощного и быстрого Ребича особенно хорошо удавались в матче против сборной Аргентины. К примеру, в этом эпизоде игрок получает мяч от Модрича и удачно обыгрывает сразу двух соперников на свободном пространстве:
Конечно, главный человек в атаке сборной Хорватии – это Лука Модрич. Практически всё обострение, подавляющее большинство ключевых передач и в принципе организация игры команды лежит на его плечах. Это отражается и на статистике игрока: именно Модрич является самым обостряющим игроком сборной Хорватии - за весь турнир он отдал 10 ключевых передач (11 результат на всем турнире). При этом Модрич также самый пасующий игрок хорватов (240 передач) и лучший бомбардир команды (2 мяча и 1 незабитый пенальти). А чаще всего вступает в дриблинг как раз Анте Ребич (11 попыток, 8 успешных).
Важно понимать, что персонально опекать Модрича либо просто лишить его мяча невозможно. Это невероятно подвижный и техничный футболист, и единственный способ уменьшить его влияние на игру – это перекрывать варианты передачи в обострение и выдавливать его как можно ниже. Отсюда плавно переходим к слабым местам в игре сборной Хорватии.
Дания как ориентир
Ко всеобщему удивлению, в 1/8 финала хорваты столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны хорошо организованной сборной Дании. Несмотря на быстрый обмен несколько хаотичными и курьезными забитыми мячами, датчане сразу продемонстрировали грамотный план на игру. Выстраиваясь в очень популярную на этом турнире схему 4-4-2, команда правильно закрывала все зоны на флангах и в середине. Так, оба фланговых защитника датчан и не думали выдергиваться в прессинг или на выдавливание, а опорные полузащитники опускались максимально низко и делали это очень слаженно. Такое расположение лишало соперника пространства, а Лука Модрич был вынужден опускаться за мячом в глубину. При попытках Модрича принимать мяч и разворачивать атаку повыше, его жестко встречал один из опорников датчан:
Данная ситуация – достаточно редкий эпизод, где датские полузащитники выбросились высоко в попытке выиграть подбор и оставили пространство для контратаки соперника. При этом Делейни достаточно быстро вернулся и сфолил на Модриче, не дав тому продолжить атаку.
Важно, что на всех участках поля сборная Дании располагалась максимально компактно и так же организованно вступала в прессинг. Например, в данном эпизоде удачные действия датчан лишают Ракитича вариантов для продолжения атаки и провоцируют опасную потерю мяча:
Примечательно, что Кристенсен грамотно выдернулся встретить хорвата на приеме мяча. Эриксен перекрыл вариант передачи назад, а Поульсен спровоцировал Стринича на передачу и заодно перекрыл вариант обратного паса. Но еще важнее, что второй опорник , Томас Делейни, остался страховать зону и расположился рядом с Модричем. Именно туда последует передача от Ракитича, и, как вы уже поняли, датчанин ее перехватит.
Попытки выйти из обороны через «столба» также не становились успешными. Марио Манджукич в своей манере опускался за мячом максимально глубоко, но его очень грамотно и жестко встречали на приеме защитники (чаще – Йоргенсен):
Как и многие силовые команды нынешнего ЧМ, датчане часто выходили в атаку через длинный пас в верховую борьбу. И нужно сказать, что большинство таких передач было адресовано Юссуфу Поульсену. Те, кто следит за Бундеслигой, знают, что Юссуф – настоящий гуру верховой борьбы. И в матче с хорватами он это в очередной раз подтвердил: 9 выигранных верховых мячей – абсолютно лучший показатель матча. При этом за весь турнир Поульсен сыграл всего 2 игры, и в этих играх он выиграл 14 верховых (из 19 попыток).
Примечательно, что вторым игроком всего турнира по количеству попыток верховых единоборств является Андреас Корнелиус : 44 попытки, 21 успешная (первое место вы и сами знаете за кем). При этом в матче с Хорватией Корнелиус значительно уступил в этом показателе Поульсену (4 выигранных мяча). Очевидно, что план выпустить Юссуфа направо сработал великолепно, тем более учитывая невысокий рост левого защитника хорватов Ивана Стринича. Так, например в этом эпизоде, благодаря удачной игре Поульсена команда смогла создать достаточно опасный подход к воротам соперника:
Перекрыть фланги, высоко встречать принимающего мяч игрока, опустить опорных полузащитников – все эти приемы сработали «на отлично», и все это мы уже видели на ЧМ неоднократно. Однако главное тактическое достижение датчан – это удачный контроль мяча. Удивительно, но при таком расположении Дания совсем немного проиграла Хорватии в показателе процента владения (53,6 против 46,4%). Примерное равенство подтверждает и статистика передач: 602 против 530. Так, во втором тайме после выхода Лассе Шоне в середину поля, датчане откровенно «возили» хорватов вплоть до выхода на поле Матео Ковачича.
Еще 3 важных тезиса о хорватах
1) Матео Ковачич – футболист с очень хорошими навыками владения мячом. Несмотря на неудачные попытки использования игрока в качестве персонального опекуна Лионеля Месси в мадридском «Реале», хорват все-таки скорее игрок мяча. Златко Далич на этом чемпионате мира выпускает Матео именно в ситуациях, когда у команды есть необходимость взять мяч под контроль и строить позиционные атаки: так было и в игре с Исландцами, ту же роль игрок успешно исполнил и в концовке матча с датчанами. Есть чувство, что на игру с Россией в старте выйдет именно тройка полузащитников Ковачич-Ракитич-Модрич, ведь наверняка тренерский штаб хорватов понимает, что отдать мяч и играть на контратаках вряд ли получится.
2) Фланговые защитники сборной Хорватии не только высоко атакуют, но и любят высоко обороняться. Особенно часто это делает правый защитник Шиме Врсалько. В большинстве случаев такая игра наоборот помогает пресечь проникающие передачи соперника, однако бывают и неудачные исходы таких эпизодов:
Здесь Меса выдернул Врсалько и освободил зону для левого латераля, куда последовала мягкая передача от Тальяфико. Этот эпизод закончился еще одной ошибкой защитника хорватов и сумасшедшим моментом Аргентины.
3) Деян Ловрен обязательно ошибется. Несмотря на свои лидерские качества и безупречную игру в верховой борьбе, именно Ловрен стал соавтором нескольких опасных и фатальных эпизодов у ворот сборной Хорватии на этом турнире. Поклонники АПЛ (в особенности, «Ливерпуля») прекрасно знают, что даже в самых лучших своих играх Деян в любой момент может откровенно «привезти». Вот чем закончился тот самый момент аргентинцев (см.выше):
Понятно, что Ловрен страховал зону после ошибки Врсалько, и рикошет от Ребича ему помешал. Тем не менее, в конечной фазе эпизода, где Деян должен был спокойно ставить спину и дать вратарю забрать мяч, он почему-то просто упал. И этим неловким действием сбил с толку и Субашича. Реализуй этот эпизод Энцо Перес, неизвестно, как бы сложилась судьба «альбиселесте» на этом турнире.
Вывод
В отличие от испанцев, сборная Хорватии – невероятно сбалансированная и организованная команда, которая четко знает, что и как нужно делать в конкретном матче. Такого соперника будет пройти в разы сложнее, не только в игровом плане, но и в ментальном. Однако датчане наглядно показали, как можно противодействовать хорватам, и все их успешные тактические ходы характерны и для команды Станислава Черчесова.
В противостоянии с Хорватией самое главное – не ввязываться в игру на встречных курсах и ни в коем случае не пропускать первыми. Шансы, как и всегда, есть. Главное – ими воспользоваться.
Роман Павлюк, rusfootball.info
9 очков в группе и уничтожение Аргентины
Именно так можно охарактеризовать достижения наших будущих соперников на данном турнире. На фоне тотального количества неожиданных результатов на ЧМ 2018, сборная Хорватии выделяется тем, что добилась 100% результата на групповом этапе (вместе с Уругваем и Бельгией). Важно, что группа D изначально оценивалась как одна из самых сложных и равных на всем турнире, что только добавляет ценности достижению команды.
В первой же игре с Нигерией Златко Далич выпустил достаточно атакующий состав с 4-мя игроками в атаке в лице Анте Ребича (левее), Ивана Перишича (правее), Марио Манджукича и Андрея Крамарича. Уже с первых минут хорваты начали демонстрировать ключевой элемент своей игры на этом турнире – выходы в атаку с помощью диагоналей на фланговых защитников. В дальнейшем, такие передачи будут регулярно использоваться в каждом их матче:
Важно, что Ребич и Перишич в таких ситуациях регулярно смещаются в полуфланговую зону, стягивая игроков соперника и тем самым открывая фланг своему партнеру (Стриничу или Врсалько).
Правый полузащитник (или нападающий) – Анте Ребич, выделяется отличными навыками обыгрыша 1 в 1. Он физически силен и достаточно резок. Этот козырь команда старается регулярно использовать, особенно при выходах в контратаку:
К примеру, в данной ситуации нигерийцы неудачно сыграли на подборе и не смогли организовать грамотный прессинг, благодаря чему Лука Модрич развернул контратаку, а Ребича оставили 1 в 1 против левого защитника. Соответственно, вся опорная зона возвращалась к своим воротам уже в полуобороте, а в громадное пространство между линиями из глубины ворвался Перишич. Ребич без труда обыграл своего визави и выкатил под удар партнеру.
Такие выходы в контратаку через мощного и быстрого Ребича особенно хорошо удавались в матче против сборной Аргентины. К примеру, в этом эпизоде игрок получает мяч от Модрича и удачно обыгрывает сразу двух соперников на свободном пространстве:
Конечно, главный человек в атаке сборной Хорватии – это Лука Модрич. Практически всё обострение, подавляющее большинство ключевых передач и в принципе организация игры команды лежит на его плечах. Это отражается и на статистике игрока: именно Модрич является самым обостряющим игроком сборной Хорватии - за весь турнир он отдал 10 ключевых передач (11 результат на всем турнире). При этом Модрич также самый пасующий игрок хорватов (240 передач) и лучший бомбардир команды (2 мяча и 1 незабитый пенальти). А чаще всего вступает в дриблинг как раз Анте Ребич (11 попыток, 8 успешных).
Важно понимать, что персонально опекать Модрича либо просто лишить его мяча невозможно. Это невероятно подвижный и техничный футболист, и единственный способ уменьшить его влияние на игру – это перекрывать варианты передачи в обострение и выдавливать его как можно ниже. Отсюда плавно переходим к слабым местам в игре сборной Хорватии.
Дания как ориентир
Ко всеобщему удивлению, в 1/8 финала хорваты столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны хорошо организованной сборной Дании. Несмотря на быстрый обмен несколько хаотичными и курьезными забитыми мячами, датчане сразу продемонстрировали грамотный план на игру. Выстраиваясь в очень популярную на этом турнире схему 4-4-2, команда правильно закрывала все зоны на флангах и в середине. Так, оба фланговых защитника датчан и не думали выдергиваться в прессинг или на выдавливание, а опорные полузащитники опускались максимально низко и делали это очень слаженно. Такое расположение лишало соперника пространства, а Лука Модрич был вынужден опускаться за мячом в глубину. При попытках Модрича принимать мяч и разворачивать атаку повыше, его жестко встречал один из опорников датчан:
Данная ситуация – достаточно редкий эпизод, где датские полузащитники выбросились высоко в попытке выиграть подбор и оставили пространство для контратаки соперника. При этом Делейни достаточно быстро вернулся и сфолил на Модриче, не дав тому продолжить атаку.
Важно, что на всех участках поля сборная Дании располагалась максимально компактно и так же организованно вступала в прессинг. Например, в данном эпизоде удачные действия датчан лишают Ракитича вариантов для продолжения атаки и провоцируют опасную потерю мяча:
Примечательно, что Кристенсен грамотно выдернулся встретить хорвата на приеме мяча. Эриксен перекрыл вариант передачи назад, а Поульсен спровоцировал Стринича на передачу и заодно перекрыл вариант обратного паса. Но еще важнее, что второй опорник , Томас Делейни, остался страховать зону и расположился рядом с Модричем. Именно туда последует передача от Ракитича, и, как вы уже поняли, датчанин ее перехватит.
Попытки выйти из обороны через «столба» также не становились успешными. Марио Манджукич в своей манере опускался за мячом максимально глубоко, но его очень грамотно и жестко встречали на приеме защитники (чаще – Йоргенсен):
Как и многие силовые команды нынешнего ЧМ, датчане часто выходили в атаку через длинный пас в верховую борьбу. И нужно сказать, что большинство таких передач было адресовано Юссуфу Поульсену. Те, кто следит за Бундеслигой, знают, что Юссуф – настоящий гуру верховой борьбы. И в матче с хорватами он это в очередной раз подтвердил: 9 выигранных верховых мячей – абсолютно лучший показатель матча. При этом за весь турнир Поульсен сыграл всего 2 игры, и в этих играх он выиграл 14 верховых (из 19 попыток).
Примечательно, что вторым игроком всего турнира по количеству попыток верховых единоборств является Андреас Корнелиус : 44 попытки, 21 успешная (первое место вы и сами знаете за кем). При этом в матче с Хорватией Корнелиус значительно уступил в этом показателе Поульсену (4 выигранных мяча). Очевидно, что план выпустить Юссуфа направо сработал великолепно, тем более учитывая невысокий рост левого защитника хорватов Ивана Стринича. Так, например в этом эпизоде, благодаря удачной игре Поульсена команда смогла создать достаточно опасный подход к воротам соперника:
Перекрыть фланги, высоко встречать принимающего мяч игрока, опустить опорных полузащитников – все эти приемы сработали «на отлично», и все это мы уже видели на ЧМ неоднократно. Однако главное тактическое достижение датчан – это удачный контроль мяча. Удивительно, но при таком расположении Дания совсем немного проиграла Хорватии в показателе процента владения (53,6 против 46,4%). Примерное равенство подтверждает и статистика передач: 602 против 530. Так, во втором тайме после выхода Лассе Шоне в середину поля, датчане откровенно «возили» хорватов вплоть до выхода на поле Матео Ковачича.
Еще 3 важных тезиса о хорватах
1) Матео Ковачич – футболист с очень хорошими навыками владения мячом. Несмотря на неудачные попытки использования игрока в качестве персонального опекуна Лионеля Месси в мадридском «Реале», хорват все-таки скорее игрок мяча. Златко Далич на этом чемпионате мира выпускает Матео именно в ситуациях, когда у команды есть необходимость взять мяч под контроль и строить позиционные атаки: так было и в игре с Исландцами, ту же роль игрок успешно исполнил и в концовке матча с датчанами. Есть чувство, что на игру с Россией в старте выйдет именно тройка полузащитников Ковачич-Ракитич-Модрич, ведь наверняка тренерский штаб хорватов понимает, что отдать мяч и играть на контратаках вряд ли получится.
2) Фланговые защитники сборной Хорватии не только высоко атакуют, но и любят высоко обороняться. Особенно часто это делает правый защитник Шиме Врсалько. В большинстве случаев такая игра наоборот помогает пресечь проникающие передачи соперника, однако бывают и неудачные исходы таких эпизодов:
Здесь Меса выдернул Врсалько и освободил зону для левого латераля, куда последовала мягкая передача от Тальяфико. Этот эпизод закончился еще одной ошибкой защитника хорватов и сумасшедшим моментом Аргентины.
3) Деян Ловрен обязательно ошибется. Несмотря на свои лидерские качества и безупречную игру в верховой борьбе, именно Ловрен стал соавтором нескольких опасных и фатальных эпизодов у ворот сборной Хорватии на этом турнире. Поклонники АПЛ (в особенности, «Ливерпуля») прекрасно знают, что даже в самых лучших своих играх Деян в любой момент может откровенно «привезти». Вот чем закончился тот самый момент аргентинцев (см.выше):
Понятно, что Ловрен страховал зону после ошибки Врсалько, и рикошет от Ребича ему помешал. Тем не менее, в конечной фазе эпизода, где Деян должен был спокойно ставить спину и дать вратарю забрать мяч, он почему-то просто упал. И этим неловким действием сбил с толку и Субашича. Реализуй этот эпизод Энцо Перес, неизвестно, как бы сложилась судьба «альбиселесте» на этом турнире.
Вывод
В отличие от испанцев, сборная Хорватии – невероятно сбалансированная и организованная команда, которая четко знает, что и как нужно делать в конкретном матче. Такого соперника будет пройти в разы сложнее, не только в игровом плане, но и в ментальном. Однако датчане наглядно показали, как можно противодействовать хорватам, и все их успешные тактические ходы характерны и для команды Станислава Черчесова.
В противостоянии с Хорватией самое главное – не ввязываться в игру на встречных курсах и ни в коем случае не пропускать первыми. Шансы, как и всегда, есть. Главное – ими воспользоваться.
Роман Павлюк, rusfootball.info
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