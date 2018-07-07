С Хорватией будет намного сложнее. Анализ соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ

Сборная России уже превзошла все ожидания на этом турнире, пройдя в 1/8 финала одного из фаворитов чемпионата мира в лице сборной Испании. Впереди – еще более важный и гораздо более сложный матч в четвертьфинале со сборной Хорватии.анализирует особенности игры хорватов и их соперников на ЧМ 2018 и оценивает перспективы выхода нашей сборной в полуфинал.Именно так можно охарактеризовать достижения наших будущих соперников на данном турнире. На фоне тотального количества неожиданных результатов на ЧМ 2018, сборная Хорватии выделяется тем, что добилась 100% результата на групповом этапе (вместе с Уругваем и Бельгией). Важно, что группа D изначально оценивалась как одна из самых сложных и равных на всем турнире, что только добавляет ценности достижению команды.В первой же игре с Нигерией Златко Далич выпустил достаточно атакующий состав с 4-мя игроками в атаке в лице Анте Ребича (левее), Ивана Перишича (правее), Марио Манджукича и Андрея Крамарича. Уже с первых минут хорваты начали демонстрировать ключевой элемент своей игры на этом турнире – выходы в атаку с помощью диагоналей на фланговых защитников. В дальнейшем, такие передачи будут регулярно использоваться в каждом их матче:Важно, что Ребич и Перишич в таких ситуациях регулярно смещаются в полуфланговую зону, стягивая игроков соперника и тем самым открывая фланг своему партнеру (Стриничу или Врсалько).Правый полузащитник (или нападающий) – Анте Ребич, выделяется отличными навыками обыгрыша 1 в 1. Он физически силен и достаточно резок. Этот козырь команда старается регулярно использовать, особенно при выходах в контратаку:К примеру, в данной ситуации нигерийцы неудачно сыграли на подборе и не смогли организовать грамотный прессинг, благодаря чему Лука Модрич развернул контратаку, а Ребича оставили 1 в 1 против левого защитника. Соответственно, вся опорная зона возвращалась к своим воротам уже в полуобороте, а в громадное пространство между линиями из глубины ворвался Перишич. Ребич без труда обыграл своего визави и выкатил под удар партнеру.Такие выходы в контратаку через мощного и быстрого Ребича особенно хорошо удавались в матче против сборной Аргентины. К примеру, в этом эпизоде игрок получает мяч от Модрича и удачно обыгрывает сразу двух соперников на свободном пространстве:Конечно, главный человек в атаке сборной Хорватии – это Лука Модрич. Практически всё обострение, подавляющее большинство ключевых передач и в принципе организация игры команды лежит на его плечах. Это отражается и на статистике игрока: именно Модрич является самым обостряющим игроком сборной Хорватии - за весь турнир он отдал 10 ключевых передач (11 результат на всем турнире). При этом Модрич также самый пасующий игрок хорватов (240 передач) и лучший бомбардир команды (2 мяча и 1 незабитый пенальти). А чаще всего вступает в дриблинг как раз Анте Ребич (11 попыток, 8 успешных).Важно понимать, что персонально опекать Модрича либо просто лишить его мяча невозможно. Это невероятно подвижный и техничный футболист, и единственный способ уменьшить его влияние на игру – это перекрывать варианты передачи в обострение и выдавливать его как можно ниже. Отсюда плавно переходим к слабым местам в игре сборной Хорватии.Ко всеобщему удивлению, в 1/8 финала хорваты столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны хорошо организованной сборной Дании. Несмотря на быстрый обмен несколько хаотичными и курьезными забитыми мячами, датчане сразу продемонстрировали грамотный план на игру. Выстраиваясь в очень популярную на этом турнире схему 4-4-2, команда правильно закрывала все зоны на флангах и в середине. Так, оба фланговых защитника датчан и не думали выдергиваться в прессинг или на выдавливание, а опорные полузащитники опускались максимально низко и делали это очень слаженно. Такое расположение лишало соперника пространства, а Лука Модрич был вынужден опускаться за мячом в глубину. При попытках Модрича принимать мяч и разворачивать атаку повыше, его жестко встречал один из опорников датчан:Данная ситуация – достаточно редкий эпизод, где датские полузащитники выбросились высоко в попытке выиграть подбор и оставили пространство для контратаки соперника. При этом Делейни достаточно быстро вернулся и сфолил на Модриче, не дав тому продолжить атаку.Важно, что на всех участках поля сборная Дании располагалась максимально компактно и так же организованно вступала в прессинг. Например, в данном эпизоде удачные действия датчан лишают Ракитича вариантов для продолжения атаки и провоцируют опасную потерю мяча:Примечательно, что Кристенсен грамотно выдернулся встретить хорвата на приеме мяча. Эриксен перекрыл вариант передачи назад, а Поульсен спровоцировал Стринича на передачу и заодно перекрыл вариант обратного паса. Но еще важнее, что второй опорник , Томас Делейни, остался страховать зону и расположился рядом с Модричем. Именно туда последует передача от Ракитича, и, как вы уже поняли, датчанин ее перехватит.Попытки выйти из обороны через «столба» также не становились успешными. Марио Манджукич в своей манере опускался за мячом максимально глубоко, но его очень грамотно и жестко встречали на приеме защитники (чаще – Йоргенсен):Как и многие силовые команды нынешнего ЧМ, датчане часто выходили в атаку через длинный пас в верховую борьбу. И нужно сказать, что большинство таких передач было адресовано Юссуфу Поульсену. Те, кто следит за Бундеслигой, знают, что Юссуф – настоящий гуру верховой борьбы. И в матче с хорватами он это в очередной раз подтвердил: 9 выигранных верховых мячей – абсолютно лучший показатель матча. При этом за весь турнир Поульсен сыграл всего 2 игры, и в этих играх он выиграл 14 верховых (из 19 попыток).Примечательно, что вторым игроком всего турнира по количеству попыток верховых единоборств является Андреас Корнелиус : 44 попытки, 21 успешная (первое место вы и сами знаете за кем). При этом в матче с Хорватией Корнелиус значительно уступил в этом показателе Поульсену (4 выигранных мяча). Очевидно, что план выпустить Юссуфа направо сработал великолепно, тем более учитывая невысокий рост левого защитника хорватов Ивана Стринича. Так, например в этом эпизоде, благодаря удачной игре Поульсена команда смогла создать достаточно опасный подход к воротам соперника:Перекрыть фланги, высоко встречать принимающего мяч игрока, опустить опорных полузащитников – все эти приемы сработали «на отлично», и все это мы уже видели на ЧМ неоднократно. Однако главное тактическое достижение датчан – это удачный контроль мяча. Удивительно, но при таком расположении Дания совсем немного проиграла Хорватии в показателе процента владения (53,6 против 46,4%). Примерное равенство подтверждает и статистика передач: 602 против 530. Так, во втором тайме после выхода Лассе Шоне в середину поля, датчане откровенно «возили» хорватов вплоть до выхода на поле Матео Ковачича.Несмотря на неудачные попытки использования игрока в качестве персонального опекуна Лионеля Месси в мадридском «Реале», хорват все-таки скорее игрок мяча. Златко Далич на этом чемпионате мира выпускает Матео именно в ситуациях, когда у команды есть необходимость взять мяч под контроль и строить позиционные атаки: так было и в игре с Исландцами, ту же роль игрок успешно исполнил и в концовке матча с датчанами. Есть чувство, что на игру с Россией в старте выйдет именно тройка полузащитников Ковачич-Ракитич-Модрич, ведь наверняка тренерский штаб хорватов понимает, что отдать мяч и играть на контратаках вряд ли получится.Особенно часто это делает правый защитник Шиме Врсалько. В большинстве случаев такая игра наоборот помогает пресечь проникающие передачи соперника, однако бывают и неудачные исходы таких эпизодов:Здесь Меса выдернул Врсалько и освободил зону для левого латераля, куда последовала мягкая передача от Тальяфико. Этот эпизод закончился еще одной ошибкой защитника хорватов и сумасшедшим моментом Аргентины.Несмотря на свои лидерские качества и безупречную игру в верховой борьбе, именно Ловрен стал соавтором нескольких опасных и фатальных эпизодов у ворот сборной Хорватии на этом турнире. Поклонники АПЛ (в особенности, «Ливерпуля») прекрасно знают, что даже в самых лучших своих играх Деян в любой момент может откровенно «привезти». Вот чем закончился тот самый момент аргентинцев (см.выше):Понятно, что Ловрен страховал зону после ошибки Врсалько, и рикошет от Ребича ему помешал. Тем не менее, в конечной фазе эпизода, где Деян должен был спокойно ставить спину и дать вратарю забрать мяч, он почему-то просто упал. И этим неловким действием сбил с толку и Субашича. Реализуй этот эпизод Энцо Перес, неизвестно, как бы сложилась судьба «альбиселесте» на этом турнире.В отличие от испанцев, сборная Хорватии – невероятно сбалансированная и организованная команда, которая четко знает, что и как нужно делать в конкретном матче. Такого соперника будет пройти в разы сложнее, не только в игровом плане, но и в ментальном. Однако датчане наглядно показали, как можно противодействовать хорватам, и все их успешные тактические ходы характерны и для команды Станислава Черчесова.В противостоянии с Хорватией самое главное – не ввязываться в игру на встречных курсах и ни в коем случае не пропускать первыми. Шансы, как и всегда, есть. Главное – ими воспользоваться.