В Тольятти перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии появится фан-зона

Фан-зона для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии появится в городе Тольятти в Самарской области. Об этом в пятницу сообщили организаторы фан-зоны."Мы хотим поддержать нашу сборную и приглашаем всех болельщиков на новую фан-зону в жилой комплекс "Южный Бульвар", где будет вестись прямая трансляция игры", - говорится в сообщении.Организаторы добавили, что на фан-зоне будет установлен большой светодиодный экран и фуд-корт. "На площадке будут работать фотографы. Советуем взять плед и кресло", - отметили организаторы.