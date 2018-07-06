Vive la France и спасибо Муслере: Франция в полуфинале!

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Стадион: Нижний Новгород

Уругвай – Франция 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 64

Чемпионы по прагматичности?

Отряд заметил потерю бойца

"Матч будет скучным"

Муслера. Матч не будет скучным

Сборная Франции – первый полуфиналист чемпионата мира в России. Об этом стало известно после того, как «трехцветные» сломили сопротивление Уругвая, выигравшего до этого 4 встречи из 4.подробнее о последнем матче, который проходил в Нижнем Новгороде.Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, (Уррета, 78), Торрейра Бентанкур, (Родригес, 60) Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 60).Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо,(Н'Зонзи, 82), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.Эрнандес, 33, Бентанкур, 40, Родригес, 70, Мбаппе, 70Редкая команда становится победителем соревнований подобного уровня, сочетая результат и качество игры, на ум приходит разве что сборная Бразилии образца 2002 года. А вот коллективы из нашей пары не могут похвастаться выдающимся футболом на этом мундиале, зато они до сих пор находятся в России. Уругвай свой первый мяч не со стандартов провел только в 1/8 финала, где, к тому же, оказался выключенным Роналду, а в первых двух матчах группового этапа латиноамериканцы затрачивали минимум сил, а против России, по сути, перешли в оборону после первого тайма.Французы каждую игру действовали от соперника (Перу, Австралия, Аргентина) и на результат (необходимая ничья с Данией). О чем говорить, если ведущий форвард Гризманн забил оба своих мяча с пенальти. Победа над "Соккеруз" вышла в некоторой степени случайной, против Перу французы бросили креативить после забитого гола – в матчах группового этапа им приходилось брать инициативу, взламывать оборону, но в 1/8 все поменялось – Аргентина взяла мяч и была наказана резкими контратаками, особо порезвился Киллиан Мбаппе, оформивший дубль и заработавший пенальти. Уругвай в этом плане более строгий, потому скорее предполагался случай с Австралией, когда Франция больше владела мячом, пытаясь создать свободные зоны.У каждой команды, как минимум, имелось по одной потере. Дидье Дешам остался без дисквалифицированного Блеза Матюиди, который запомнился по оборонительной работе в матче против Аргентины, тем более, что он противостоял на своем левом фланге самому Лео Месси. Его заменил Толиссо, выходивший в стартовом составе против Австралии.А вот Оскар Табарес, ставший самым возрастным тренером, принимавшем участие в плей-офф ЧМ, не мог рассчитывать на свою главную ударную силу (Суарес, прости) – Кавани, который в матче с Португалией не только сделал дубль, но и получил повреждение. Тогда его заменил Стуани, Табарес повторил этот ход и сегодня. Конечно, замена неравнозначная (не забываем, что Эдинсон – прекрасный ассистент), но Кристиан, выступающий за «Жирону», вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата Испании, а по голам головой является лидером среди топ-5 лиг Европы.В 21 веке эти команды сыграли между собой 5 матчей, в которых был забит один гол, потому не стоило ожидать большого количества мячей. Тем более, что уругвайцы с первых минут показали, что они готовы играть грубо, готовы играть в кость, в итоге только в первые 10 минут произошли две большие остановки, связанные с повреждениями. Интересно, что перед матчем Гризманн сравнил Уругвай со своим клубом: "Уругвай будет играть как "Атлетико". Они будут тянуть время, падать, и ходить к арбитру. Мы должны будем привыкнуть к этому, потому что матч обещает быть скучным".Но били не только по ногам, но и по воротам, впрочем, до створа редко доходил мяч. По стартовой пятнадцатиминутке предпочтительнее, на удивление, смотрелись латиноамериканцы, успевавшие атаковать и отходить назад. Интересно, что к этому отрезку времени Лаксальт и Касарес несколько раз менялись флангами. Впоследствии французы вернули владение, которое вылилось в несколько угловых, не на тех нарвались – не проходили ни прострелы, ни навесы, снималось абсолютно все, как в Голливуде. Но в конце тайма оборона Уругвая дрогнула, обычно ими голы забивались со стандартов, а теперь и они сами пропустили – Варан опередил Стуани после подачи Гризманна со штрафного, фолил Бентанкур.Через пару минут аналогичную возможность сравнять счет получил Касерес, но Льорис вытянулся в струнку и потащил в невероятном стиле. Во втором тайме точно пойдет повеселее, и не только благодаря стандартам. Ни разу Уругвай на этом чемпионате мира не оказывался в позиции догоняющего, потому было интересно, как в этой ситуации поведет себя двукратный чемпион мира.Не секрет, что игра ногами не является козырем Муслеры. Подобное мы частично видели в игре против сборной России, вот и в начале второго тайма он заигрался, а Гризманн чуть не обокрал. Ситуация повторилась минут через 15, когда Антуан ударил издали, а голкипер исполнил Игоря Акинфеева времен 2014 года против Южной Кореи. Только тогда у наших была возможность исправить ошибку, а здесь, если перефразировать классика, похороны, похороны шансов латиноамериканцев на полуфинал чемпионата мира, когда Фернандо фактически закинул мяч в свои ворота.Эта ошибка убила игру, которая рассыпалась на эпизоды. Уругвайцы почти прекратили играть, злились на себя (Хименес заплакал за две минуты до финального свистка, когда стоял в стенке), судью (выпрашивали пенальти), соперников, а в середине тайма чуть не случилось драки стенка на стенку после грубой игры со стороны Година, итогом заварушки стали две желтых карточки.Уругвай едет домой вместе со своими замечательными болельщиками, улучшив результат прошлого мундиаля, а Франция ждет соперника по полуфиналу, который определится сегодня, им станет победитель пары Бразилия-Бельгия.