Тоби Алдервейрелд: мы выбрали правильный план на игру и придерживались его

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Бразилией (2:1) подвёл итог игры. Также бельгийский футболист поделился мнением о предстоящем полуфинале против сборной Франции. Слова Алдервейрелда передаёт корреспондентИван Уральский.- Бразилия заставила нас нервничать, давила на нас. Мы впервые сыграли с топовой сборной. Нам пришлось выложиться. Соперник лучше играл во втором тайме, нам было тяжело, приходилось много обороняться. Думаю, что мы правильно выстроили план на игру, здорово оборонялись, когда повели в счёте. План сработал.- Да, конечно. Мы были разочарованы два года назад после поражения от Уэльса на чемпионате Европы. Хотелось доказать всем, что мы на что-то способны. Конечно, сейчас мы очень рады. Это – очень важная победа.Конечно, сейчас мы уверены в своих силах. Но Франция – очень сложный соперник, они все свои матчи выиграли довольно легко. И, как и сегодня, нам надо будет полностью выложиться, чтобы победить их.Сегодня Азар, Лукаку и Де Брёйне провели отличный матч. Играть против них очень тяжело любому сопернику. Особенно в первом тайме они были великолепны. Мы были хорошо готовы. Мы потратили на подготовку несколько дней, каждый знал, что от него требуется. Но, конечно, нужно было ещё выполнить этот план на игру. Во втором тайме нам пришлось очень много обороняться, Бразилия сильна своей атакой, поэтому это неудивительно.Да, сегодня мы, наверное, впервые больше оборонялись и играли на контратаках. У нас были разные варианты. С Японией мы играли иначе, там пришлось отыгрываться. У нас есть тактическая гибкость, - сказал Алдервейрелд.