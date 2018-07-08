Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над командой России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над командой России

13-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над национальной командой России (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Браво, сборная Хорватии! Я лишь хочу, чтобы свободный мир продемонстрировал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!", — написал Каспаров в твиттере.
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 10:05
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№30 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не люблю я нашу власть, но такая оппозиция - это просто п и з д е ц
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№29 Написал: AnK. (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
До каких пор эти жидовские морды будут хавальник открывать?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№28 Написал: pasol (Сегодня, 11:55) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Серое вещество превратилось в известную коричневую субстанцию.

Диагноз: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ДЕРЬМОТИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА!!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№27 Написал: Влад Тарнанов (Сегодня, 11:52) #
  • -1
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№26 Написал: Яamon (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
какое отношение утин имеет к сборной? сборную надо поддерживать в любом случае
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№25 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
А при чем тут футбол и политика?И кто чего доказывает на поле?Сколько же больных людей в мире.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№24 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гарри, Гарри...Не думал, что время тебя так испоганит
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№23 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гениальный шахматист, но Ибанутый на всю голову русофоб. Да и Уй с ним


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: brysy
О, азерботский жид выплыл из ниоткуда


Вообще-то, он жид армянский. Разницы как бы нет, но все-таки.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№21 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: sheluch
Причем тут Путин?


Путин вездесущ, когда у каспарова понос или вши- это тоже происки Путина))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№20 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 10:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда ты вылез, дешевка? Причем тут Путин? "Борец" за свободу, мля...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:53) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Шизофрения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№18 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: ластелинОвец
Браво, Гарри


Ты сегодня уже понюхал у Овальнова? Когда следующая акция малолетних пидaрасов " мы здесь Мразь!"?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 10:48) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Браво, Гарри


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:48) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: brysy
, азерботский жид выплыл


Тоже вопрос интересный, а почему черножопый азер не "борется" с тиранией клана Алиевых в Азербайджане, почему не отстаивает присоединение Карабаха к Азерботии? А пготому что за это не платят)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Sasha84 Череповец (Сегодня, 10:36) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не обращайте внимание на этого предателя!!! Таким как он требуется что нибудь ВЯКАТЬ, как говорится ОТРАБАТЫВАТЬ!!!
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 10:36) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шавка лает, караван идет.... Был великим шахматистом, стал никчемным, никому не нужным ни у себя на родине , ни на Западе русофобом......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№13 Написал: Kostik (Сегодня, 10:34) #
  • +4
  •  (6)

joy клоун
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№12 Написал: brysy москва (Сегодня, 10:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
О, азерботский жид выплыл из ниоткуда, сто лет не слышно не видно, я уж и забыл, что такое существо водится на земле.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 10:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
А как там "шоколадный" алкаш, жовто-блакытный харант не один раз освобождавший Севастополь, еще спит? Надо бы национальный праздник по такому поводу замутить или хоть памятную стеллу, как в честь голодомору поставить! satisfied
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№10 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Кажется в Сочи с дождями канализацию размыло... Полезло овно в СМИ... Ща еще какой-нибудь дятел про допинг начнет песню
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№9 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:16) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Американская марионетка, пешка в гео-политическом противостоянии, приказали хозяева-кукловоды поздравить Хорватию- поздравил. Конченая мразь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вся сущность либералошизы в этом твите

гарри - просто холуй


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
№7 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 10:13) #
  • +5
  •  (7)

И здесь свои 5 копеек вставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 10:11) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
какое оно всё таки гавно
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№5 Написал: Belanov1986 (Сегодня, 10:10) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Барселона»
Просто продажная тварь! Болтается, как дерьмо в проруби без любви людей и родины.


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Прежде чем писать - подумай, а дорос ли ты до комментариев?
Регистрация: 7.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: solig65 (Сегодня, 10:09) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
*идор гнойный!!!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Angelsh (Сегодня, 10:09) #
  • +4
  •  (10)
online

Такие они, борцы с путинским режимом. Антироссийские.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:07) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гнида жидовская
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:06) #
  • +8
  •  (12)

А кто это? Вернее кто это сечас? Давно когда- то был знаменитым шахматистом, а щас кто?
Никому не усравшееся гавно
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
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