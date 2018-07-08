Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над командой России

13-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Гарри Каспаров поздравил сборную Хорватии с победой над национальной командой России (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018."Браво, сборная Хорватии! Я лишь хочу, чтобы свободный мир продемонстрировал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!", — написал Каспаров в твиттере.