Килиан Мбаппе может не сыграть в полуфинале

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может не сыграть в полуфинальном матче против сборной Бельгии.Игрок пропустил вчерашнюю предматчевую тренировку сборной в Санкт-Петербурге.Главный тренер французов Дидье Дешам отказался от комментариев.