Самюэль Умтити: когда не хватает роста, нужна решимость и желание забить

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити, забивший победный гол в ворота Бельгии и признанный лучшим игроком полуфинала чемпионата мира выступил на пресс-конференции, передаёт- Когда роста не хватает, нужна решимость и желание забить. Я опередил его, это был удачный удар. Феллайни очень хороший игрок, но я смог его опередить.- Вы талисман команды. Такой молодой, а уже многого добились, играли в финале.- Я никакой не талисман, мы не победили в финале Евро. В моём сердце желание завершить успехом чемпионат мира. Надеемся, привезём титул на родину.- Каково ваше самочувствие, в начале матча вы чувствовали себя не очень хорошо.- В течение всей игры я чувствовал себя нормально. Были сложные моменты, с которыми мы справились вместе. Я счастлив тому, чего добилась команда. Лично у меня всё было хорошо.