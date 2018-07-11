Вертонген: знали, что будем играть против очень сильной команды

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился эмоциями после поражения в полуфинале чемпионата мира от Франции (0:1). Слова Вертонгена передаёт корреспондентВладимир Кудряшов.«Мы проиграли очень сильной команде, знали, что будет тяжело. Было сложно противостоять им, они отлично обороняются, у них классные центральные защитники, а также Погба и Канте, которые помогают в обороне.У Франции очень молодая команда, игроки отлично бегут, конечно, их сложно сдерживать.До конца матча мы пытались отыграться, сохраняли шансы на выход в финал, но не получилось.Что там было с Мбаппе? Он – отличный игрок, против него сложно играть. На чемпионате мира приходится играть с лучшими командами, против сильнейших игроков. Но мы дошли до полуфинала, оказались в числе четырёх лучших, что уже является хорошим результатом», - сказал Вертонген.