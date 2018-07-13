Клуб бундеслиги рассматривает Черчесова на должность главного тренера

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Клуб бундеслиги рассматривает Черчесова на должность главного тренера

Кандидатура главного тренера сборной России Станислава Черчесова заинтересовала один из клубов бундеслиги.

Речь идет не о топ-клубе.

Черчесов в качестве игрока выступал за "Динамо" (Дрезден) и австрийский "Тироль", хорошо владеет немецким языком.

Команда России успешно выступила на ЧМ-2018, дойдя до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 06:20
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14
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№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сейчас отбор к евро,тч не пойдет.он по ходу он въехал,что с сильными командами играть можно.
пусть в антифутбол,но можно.главное не подпускать к сборной всяких упырей,которые вдесятером ее оставят и все норм будет.на евро должы без проблем выйти.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:44) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Черчесов туда не пойдёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:29) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Было бы любопытного

Для кого...? У нас через два месяца Лига наций, опять практиканта в сборную? Пока в команде дух присутствует, менять не надо, может это точка отсчёта для становления нормальной сборной, на годы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 08:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, что в середняке бундеслиги он смог бы работать. Физику он может ставить. Все будут бегать. А изысканных тактических построений там и не потребуется.
Только вот хрен он туда пойдёт. Его и тут неплохо кормят.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№10 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 08:39) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Достали уже эти критики! Как говорится,счёт на табло, и результат выступления в истории! Молодец Черчесов!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: АБВ М (Сегодня, 08:32) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: rocker31
Реально подфартило,

Цитата: rocker31
Просто ребята,реально бились и грызли землю

А почему с 1970 года нам не фартило???
Почему ребята с 1970 года не бились и не грызли землю???
Тренеров хороших не было?
Игроков хороших не было?
Или может,все-таки Черчесов единственный,который смог достичь высокого результата?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 08:22) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ожидаемо по многим причинам
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 08:18) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Не пойдет.Он эту халяву,где 2,5 ляма евро получает ни на что не променяет.Да и с трудом верится:все таки в Германии люди в футболе разбираются и вряд ли физрука будут звать даже в клуб-аутсайдер.


Ваш физрук в европе болтается как г. в проруби.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 08:17) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Да,никакой он не тренер,при всём уважении! Реально подфартило,звёзды сошлись... Группа никакая,сетка благоволила...с Испанцами дотерпели. Вполне могли и Хорватов пройти,да и англичан вполне. Просто ребята,реально бились и грызли землю. Дома,за Россию. Других вариантов и не могло быть по самоотдаче. Отдаю должное,Черчесов очень харизматичный человек,всегда гнёт свою линию и никогда не сдаётся,но тренер,извините-никакой! Чисто субъективное мнение.
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 07:55) #
  • -10
  •  (20)

Charodei,
Так одного физрук позвали в Англию,а теперь он перебраться в Голландию. Может и здесь подфартит.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 07:52) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Цитата: tantara002
Было бы любопытного

Нельзя его отпускать, он один поднял престиж нашего чемпионата на несколько ступеней вверх, надо хотя бы до окончания очередного чемпионата Европы уговорить его остаться во главе сборной, чувствую, что наши шухер наведут и там тоже!... wink

Такие же настроения были и после 2008
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 07:47) #
  • -16
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
Не пойдет.Он эту халяву,где 2,5 ляма евро получает ни на что не променяет.Да и с трудом верится:все таки в Германии люди в футболе разбираются и вряд ли физрука будут звать даже в клуб-аутсайдер.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 07:27) #
  • +12
  •  (20)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: tantara002
Было бы любопытного

Нельзя его отпускать, он один поднял престиж нашего чемпионата на несколько ступеней вверх, надо хотя бы до окончания очередного чемпионата Европы уговорить его остаться во главе сборной, чувствую, что наши шухер наведут и там тоже!... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 06:24) #
  • -1
  •  (13)

Было бы любопытного


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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