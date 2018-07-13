Клуб бундеслиги рассматривает Черчесова на должность главного тренера

Кандидатура главного тренера сборной России Станислава Черчесова заинтересовала один из клубов бундеслиги.Речь идет не о топ-клубе.Черчесов в качестве игрока выступал за "Динамо" (Дрезден) и австрийский "Тироль", хорошо владеет немецким языком.Команда России успешно выступила на ЧМ-2018, дойдя до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).