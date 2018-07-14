ФИФА не станет наказывать Домагоя Виду за второе видео с лозунгом "слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан ФИФА по делу о втором видео с фразой "слава Украине"."После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ, глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было", – говорится в сообщении ФИФА.Напомним, за первое видео хорватский футболист получил от ФИФА предупреждение.