ФИФА не станет наказывать Домагоя Виду за второе видео с лозунгом "слава Украине"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 17:00 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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ФИФА не станет наказывать Домагоя Виду за второе видео с лозунгом "слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан ФИФА по делу о втором видео с фразой "слава Украине".

"После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ, глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было", – говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, за первое видео хорватский футболист получил от ФИФА предупреждение.

Р-Спорт
Сегодня, 15:35
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13
(3)
№13 Написал: АБВ М (Сегодня, 16:36) #
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Короче,хочу сказать,как я понимаю всю эту ситуацию:
Вида жил на Украине и все время слышал Сало Уронили! Сало Уронили!
Но все-таки он не до конца понимал что это значит! . Для него это было как обычное приветствие. Поэтому он без всякой задней мысли ,в разговоре с украинским "товарищем" сказал эту xуйню! А та cцука выложила это в сеть ,расчитывая на громкий резонанс.
Так вот,если после всего этого , Вида на весь мир извинился, значит он не разделяет точку зрения украинцев на это приветствие! Теперь пусть на Украине обижаются на него.Он послал их ,с их нацистским приветствием!!!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Нацисты должны гореть в аду! И никогда им не будет ни оправдания, ни уж тем более - прощения.

а как насчет расистов, антисемитов нациолистов? так половина населения России должны собираться в АД.
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№11 Написал: muller СПб (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
а хорваты у нас оказывается немного более более толерантны чем я думал )))
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:14) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нацисты должны гореть в аду! И никогда им не будет ни оправдания, ни уж тем более - прощения.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 16:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
За что наказывать, любит он Украину, ну и пусть любит...проще нужно к таким вещам относиться...

Не за любовь к Украине, а за нацистское приветствие!
Для примера- если бы он сказал -Зиг хайль! Что бы с ним сделали?
Так то,что он сказал,такое же нацистское приветствие!
Так что делайте выводы!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Repehko
в определенное время Виду играл за динамо Киев, полюбил Украину и что из этого!!!!

вот и именно что ничего какой то ушастый пробормотал что то пьяный и в центре Киева уже флаги развесили хорватские!Вот долпоебы!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Repehko (Сегодня, 15:54) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
в определенное время Виду играл за динамо Киев, полюбил Украину и что из этого!!!!
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№6 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:53) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да мы поняли, что наказание будет, если СКАЖУТ НИГГЕР ЕБАНЫЙ ЧЕРНЫЙ МУСОР ФРАНЦИЯ=АФРИКА ЙОУ


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хай живе, жизнь накажет. Его выепоны нам пофиг, пусть хоть хохлы порадуются напоследок, больше всё равно нечему.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Крикнул он два раза ,а извинился раза четыре, как кажется искренне разобрался, какую глупость он сморозил, тем более находясь в России.Простит ему ФИФА.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
За что наказывать, любит он Украину, ну и пусть любит...проще нужно к таким вещам относиться...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:41) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
нехерасе так он уже рецидевист этот гандон харвацкий....никак не угоманицца ссучара
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хуй с ним


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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