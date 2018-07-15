Да здравствует футбол! Хорватия - из России с любовью, Франция - из России чемпионом

Музончик и множество делегаций из Китая уже на подходе к Лужникам. Французов что то очень мало.. #WorldCupFinal pic.twitter.com/wqXUY9n26E — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) July 15, 2018

Спустя 20 лет сборная Франции снова лучшая на планете.рассказывает о главном матче Чемпионата Мира в России, о молодом, ярком и гениальном поколении французов и о влюбивших в себя окончательно хорватах.Исторический день настал, пожалуй, намного более стремительно, чем мы этого ожидали. Чемпионат Мира в России, казалось, начался совсем недавно, но со стартового матча в "Лужниках" прошло ровно месяц и ровно 1 день, и вот легендарный московский стадион принимает финал. Конечно, кому-то хотелось бы, чтобы вывеска главной игры четырехлетия была более яркой, более звездной. Это вполне резонное желание, но никак не скажешь, что Франция и Хорватия оказались двумя лучшими командами на турнире случайно.Подопечные Дешама грамотно расправлялись с каждым своим соперником. Они использовали свои лучшие качества в атаке, достаточно дисциплинированно держали оборону, а в редкие моменты ошибок спасались за счет мастерства Льориса. Французы не всегда выдавали зрелищные матчи, но всегда добывали нужный себе результат. А это, извините, важнее. Хорваты вот играли в более открытом стиле, в более интересном для зрителя, но в том числе по этой причине им трижды пришлось сыграть в плей-офф дополнительные таймы по 15 минут. В финале это могло оказать существенное значение, ведь, помимо всего прочего, у Франции был на один день отдыха больше. Но никто не забывал и о волевых качествах Хорватии, которая часто побеждала, проигрывая по ходу встречи.На подходах к стадиону чувствовалось, что сегодня в "Лужниках" состоится финал действительно Чемпионата Мира. Здесь были болельщики абсолютно из всех стран, участвовавших в турнире. Бразильцы, мексиканцы, перуанцы, аргентинцы, колумбийцы и, конечно же, французы с хорватами. А были и делегации из других стран. Например, из Китая. Представители дружественной нам страны были заметны благодаря большим флагам, вдохновленным крикам и активным желанием сделать фотографии на память.Что касается фанатов команд-финалистов, то на территории вокруг стадиона явное преимущество было у Хорватии. Люди в одеждах с красно-белыми шашечками были на каждом углу. Французов приходилось выискивать в толпе. Однако на трибунах численность болельщиков сборной Франции была ощутимо больше. Тут уже пожалуйста и мелодичные распевы, и размахивания многочисленными флагами. Но если суммировать все увиденное, то в противостоянии фанатов победа осталась за восточно-европейцами.Возможно, именно болельщики и сподвигли Хорватию на очень активный старт. В первые минуты они были намного более заряженными на борьбу, они организовывали высокий прессинг и очень быстро передвигались по полю. Фланговые защитники Франции в лице Павар и Эрнандеса испытывали сложности, но на их счастье хорваты губили свои зарождавшиеся атаки неточными пасами. Впрочем, здесь сказывалась обратная сторона заряженности - напряжение и ответственность. Вы видели лица Модрича, Манджукича и остальных хорватов в подтрибунном помещении? Они говорили о всем лучше любых слов.Французы тоже понимали всю драматичность и важность ситуации. Их взгляд был не менее сосредоточенным, но разница заключалась в том, что они, такое ощущение, были спокойнее и увереннее в себе. И то, что они вышли вперед в счете на 18-й минуте, не должно казаться нелогичным. Франция справилась с натиском соперника, слегка подняла скорости, заработала штрафной и максимально эффективно его реализовала. Конечно, Манджукич ей помог, забив в свои ворота, но ведь Юмтити сделал все, чтобы Марио не смог нанести правильный удар по мячу. Да и подача Гризманна для учебников.Сразу после забитого гола на "Лужники" обрушился дождь, который словно хотел вовремя охладить голову Франции. Подопечные Дешама не должны были пребывать в эйфории от промежуточного успеха и должны были помнить, что для Хорватии отыграться дело вполне обычное. Судя по дальнейшему развитию событий, капли воды с неба недостаточно повлияли на французов. Они позволили Хорватии провести ряд атак, одна из которых закончилась фолом со стороны Франции.Возможно, правильнее будет повернуть ситуацию чуть в другую сторону - парни Далича заставили оппонента ошибаться, не сбавив в настрое после пропущенного мяча. В любом случае свою награду они получили на 28-й минуте. И тут важно отметить, что розыгрыш штрафного явно был заготовлен заранее, и Перишич оказался ровно там, где и должен был быть. Партнеры создали для него немного свободного пространства, которого как раз и хватило для нанесения прицельного удара. Справедливости ради и в защиту Льорису стоит отметить, что мяч чуть-чуть изменил свой полет после рикошета от ноги Варана.Перишич, кстати говоря, был одним из самых заметных игроков сегодня на поле. Он часто был в центре хорватских атак и заслуживал права считаться лучшим в своей команде. Но ближе к перерыву случился момент, который подпортил ему статистику. Причем, так основательно. При угловом у своих ворот Иван прервал полет мяча рукой. Нестор Питана сразу назначить пенальти не решился, но после видеопросмотра вопросов у него не осталось - чистое нарушение правил.В данном случае можно, конечно, отметить отличную реализацию пенальти Гризманном, но лучше сделать акцент на другом. На системе VAR. Ее практически не применяли на стадии плей-офф, и о ней многие могли подзабыть. Сегодня же она еще раз доказала свою эффективность. А если учесть, что матч был решающим, то важность ее успешного применения возрастает как минимум вдвое. Правда, давай скажем пару теплых слов и о Несторе Питане.Аргентинский судья отработал этот финал просто превосходно. Я не говорю, что он был безошибочен (хотя именно так кажется при просмотре игры с трибуны). Он мог ошибиться в каких-то мелочах. Но самое главное, что любое свое решение он принимал с такой уверенностью, что ни у кого не могло остаться сомнений в его правильности. Один только взгляд Питаны лишал желания спорить с ним. Красавец мужчина, что говорить.Забавно, что после второго гола сборной Франции в небе над Москвой началась уже полноценная гроза. Сверкали молнии, гремел гром. С литературной точки зрения было бы очень красиво преподнести это так, что природа вновь делала все, чтобы французы не успокоились раньше времени. Чтобы молнии напоминали о вспышках в и без того хорошей игре Хорватии. Чтобы гром напоминал о напряженности и о важности матча.Франция, конечно, об этом и не забывала. Ее игровой стиль заточен на разрушении и на использовании быстрого Мбаппе в контратаках. И это подразумевает, что мяч чаще будет у соперника, и что именно соперник будет больше атаковать. В конце первого и во втором тайме подопечные Дешама сосредоточились на обороне еще больше, но не смогли избежать ошибок. Но мы же помним, что в воротах у французов Льорис, который умеет тащить сложные удары. Именно таким был удар Берича, который Льорис вытащил из-под перекладины.Увлеченность атакой неизбежно приводила к тому, что сзади у Хорватии появлялись свободные зоны. После перерыва ими активно начал пользоваться Мбаппе, с легкостью убегавший от любого из защитников. Именно Килиан и стал одним из главных участников третьего гола Франции. Он пробежал по правому флангу и выдал передачу в центр на Гризманн. Антуан скинул мяч на Погба, который со второй попытки нанес красивый обводящий удар.Хорватия заслуживает похвалы за свое стремление отыграться, но Франции на этом Чемпионате Мира только такой соперник и нужен. Ей очень удобно наказывать тех, кто позволяет себе не отрабатывать в обороне. Четвертый гол в ворота Субашича не заставил себя долго ждать. Люка Эрнандес прорвался сквозь нескольких игроков по левому флангу, отдал на Мбаппе, и Килиан без особого сопротивления сделал счет 4:1. За 20 с небольшим минут до конца это выглядело концом для интриги и для надежд Хорватии.Но тут неожиданно с новой стороны миру открылся Льорис. В простейшей ситуации Уго решил помудрить, предпочтя обычному выносу мяча хитрый пас. Манджукич такую вольность Льорису не простил. И как быстро поменялся настрой у футболистов на поле. Вот уже вратарь Франции играет не так уверенно и за него волнительно в некоторых эпизодах. Вот уже хорваты вновь чувствуют кураж и летят вперед. Последние минуты финала были нервными, но в то же время были по-футбольному интересными.Да, Хорватия больше не забила. Да, она оказалась проигравшей в этом матче. Но этот турнир она запомнит, как лучший в своей истории. И множество болельщиков по всему миру влюбились в нее. Хорватия уезжает из России с любовью, вне всяких сомнений. А Франция уезжает из России в статусе чемпионов. Спустя 20 лет она возвращает себе титул, возвращает себе трофей. Команда Дешама могла кому-то не нравится, могла вызывать негативные эмоции, но никто не вправе назвать ее чемпионство случайным. Французы в каждом матче были лучше своего соперника, прибавляли от игры к игре и максимально эффективно пользовались своими сильными сторонами и слабыми сторонами соперника. Браво, Франция! Но сегодня хочется, чтобы здравствовала не только Франция, но и Хорватия. И весь тот прекрасный футбол, который мы увидели на Чемпионате Мира в России! Спасибо всем! Это было восхитительно!