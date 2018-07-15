Бенжамен Павар: это лучший день в моей жизни

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира."Люди будут вбивать в интернете Павар, и им будет выдано - чемпион Мира. Это невероятно. Спасибо команде, болельщикам, которые всегда поддерживали нас, и тренерскому штабу, который подготовил нас максимально хорошо. Эта победа - она для всей страны, для всего народа. Мы невероятно счастливы. Это лучший день в моей жизни. Надеюсь, таких дней будет еще много, но сейчас я буду его праздновать со всей семьей", - сказал игрок.