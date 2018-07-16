43% голов на ЧМ-2018 было забито после стандартов. Это наибольший процент с 1966 года

ЧМ-2018 отметился большим количеством голов после розыгрыша стандартных положений.После штрафных и угловых было забито 74 гола из 169 – 43%. Это наивысший показатель с 1966 года, по данным Opta.Стоит отметить, что подсчитывать эти данные начали как раз с ЧМ-1966.