Валерий Рейнгольд: как бы Головина в АПЛ не "забили", не готов он к контактной игре

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Валерий Рейнгольд: как бы Головина в АПЛ не "забили", не готов он к контактной игре

Валерий Рейнгольд: как бы Головина в АПЛ не "забили", не готов он к контактной игре Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что прошедший мундиаль по игре был самым слабым в истории, поделился ожиданиями по поводу чемпионата России и прокомментировал возможный отъезд полузащитника ЦСКА Александра Головина в английский чемпионат.

- Эмоции после окончания чемпионата мира улеглись?

- У меня не было слишком больших эмоций — я просто смотрел футбол. Я не был восхищен этим чемпионатом. Абсолютно. Я говорю именно об игре, а не об организации — здесь нет вопросов: дай бог, чтобы каждая страна подготовилась так же, как мы, хотя бы на 40-50%. Все было на самом высоком уровне. Было сделано все, чтобы чемпионат запомнился современникам на всю оставшуюся жизнь: построено много новых стадионов, много отелей. Питание было очень хорошее. Везде порядок, у людей праздник.

- А что вам по игре не понравилось?

- Я прожил жизнь. Есть чувство, что зомбировали. Все вдруг внезапно полюбили футбол, народ встал на уши, были карнавальные футбольные вечера. Но это уже чересчур. Это уже зомбирование. Почему я так говорю? Я имею в виду качество игры нашей сборной. Дело в этом. Кого мы обыграли? Мы обыграли сборные Саудовской Аравии и Египта, которые вообще в футбол играть не умеют. Представьте себе, если бы наша группа была чуть сильнее — мы бы никуда с этой игрой не вылезли. Я согласен, что и сборная Испании была «спящей». Мы должны сами себя уважать: ничего особенного мы не сделали. Да, мы вошли в восьмерку сильнейших команд мира. Но и только лишь! Аплодировать надо той команде, которая стала призером. А ведь не было здесь еще Италии и Голландии. Все проверяется в борьбе. Да, с хорватами мы уперлись. Но было видно, что мы слабее. Хорваты были сильнее по всем футбольным показателям. Возможно, этот ажиотаж по поводу успеха сыграл плохую шутку: не исключаю, что поэтому мы и перегорели в четвертьфинале. Да, по самоотдаче нет никаких вопросов, молодцы. Именно это нам помогло.

Если говорить о других командах, то, на мой взгляд, это самый слабый чемпионат мира, какой был. Аргентина, Германия, Испания, Португалия выбыли на ранней стадии. Фавориты, титулованные сборные. Провалили по всем статьям футбольные азы. Эта катастрофа. Провал. Так что в этом отношении не надо преувеличивать наши достоинства. Не надо делать выводы, что все у нас здорово — ничего хорошего пока нет. Отборочные игры чемпионата Европы покажут, на что мы способны.

- Многие говорят, что им тяжело после чемпионата мира будет смотреть чемпионат России. Для вас, по всей видимости, это проблемой не станет?

- Конечно, чемпионат России я жду. У меня здесь своя любовь — это «Спартак». И вы об этом знаете. Это моя жизнь. «Спартак», кажется, прилично укрепился. Надо посмотреть, что это за люди, кого они взяли. Буду смотреть и на другие команды. Буду смотреть на ЦСКА. Откровенно говоря, ЦСКА сейчас отдает лучших игроков. Слышал, что Фернандеса могут продать. Головина уже отдают. Кто же играть будет? Конечно, я буду все сравнивать. Футбол — дело такое, что все надо анализировать. Чемпионата жду с нетерпением и думаю, что «Спартак» начнет совсем по-другому: не так, как в прошлом году. Потому что тогда красно-белые просто половину очков «раздарили». Это недопустимо. Думаю, что Каррера понял ошибки свои. Состав команды - обнадеживающий. Интересно посмотреть на Жиго. Если он центральный защитник, это здорово. Потому что у нас появился Кутепов, который на чемпионате мира понял, как надо играть центрального защитника. Надеюсь, что «Спартак» вернет должок болельщикам.

- Александр Головин, кажется, вот-вот уедет в «Челси». Между тем, им интересовались и другие титулованные европейские клубы.

- Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжелый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не «забили». Они играют очень грубо, встречают соперника жестко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не «сдулся». Жаль, если он перейдет. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана. Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает. И еще один момент: «Ювентус», «Челси», «Монако», которому игрок отказал — не слишком ли много внимания парню? Голова не закружится? Хотя я от всей души желаю ему успеха. Он заслуживает его. Лучше было бы, если бы Головин попал в чемпионат типа испанского: там команда сама играет и сопернику играть дает.
Теги: Рейнгольд Головин Сборная России
Сегодня, 20:04
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(3)
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
...Спартак», кажется, прилично укрепился. Надо посмотреть, что это за люди, кого они взяли...
smile действительно, что за люди...логика.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:07) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Marlboro131994
Сразу видно, что не следит за игрой игрока, зачем тогда ляпать? Головин лучший по отборам, отбирал мяч у любого в Лиге Чемпионов и на кубке мира, в том числе против того же Арсенала...

У него амплуа другое, он вообще ни разу не опорник. Просто в той сборной номинальных опорников то и не было, вот и приходилось в том числе и в отборе играть. А вот в части созидания в Английской примере реально очень сложно себя проявить игроку "не атлету", но было бы интересно посмотреть, справиться или нет....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (1)

Жизнь прожить - не в "Челси" перейти? Не слушай, Александр, советчиков со стажем. АПЛ бояться - в футбол не играть.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"Затопчут", однозначно, легко пройдутся, как стадо носорогов по легковесу Головину.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сразу видно, что не следит за игрой игрока, зачем тогда ляпать? Головин лучший по отборам, отбирал мяч у любого в Лиге Чемпионов и на кубке мира, в том числе против того же Арсенала...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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