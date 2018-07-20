Владимир Путин: хозяевами стадионов должны быть клубы, иначе все закончится рынками

Президент РФ Владимир Путин на заседании, посвященном итогам чемпионата мира по футболу, высказался насчет того, как в будущем должны функционировать стадионы, на которых проходили матчи турнира."Хотел бы что сказать. Вот вы упомянули про выставочные функции, концертную деятельность, туризм. Все правильно, стадион должен быть загружен. Но! Надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды - стадион. Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе и не стояла в очереди, и не считала, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему нужно стремиться. Иначе все это закончится рынком. От которого я вас предупреждаю, - сказал Путин.Не знаю, возможно ли каждый стадион передать команде. Я не знаю. Но надо к этому стремиться. Иначе это будет не стадион, а концертная площадка" - отметил Путин.