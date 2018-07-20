Владимир Путин: хозяевами стадионов должны быть клубы, иначе все закончится рынками

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Владимир Путин: хозяевами стадионов должны быть клубы, иначе все закончится рынками

Президент РФ Владимир Путин на заседании, посвященном итогам чемпионата мира по футболу, высказался насчет того, как в будущем должны функционировать стадионы, на которых проходили матчи турнира.

"Хотел бы что сказать. Вот вы упомянули про выставочные функции, концертную деятельность, туризм. Все правильно, стадион должен быть загружен. Но! Надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды - стадион. Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе и не стояла в очереди, и не считала, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему нужно стремиться. Иначе все это закончится рынком. От которого я вас предупреждаю, - сказал Путин.

Не знаю, возможно ли каждый стадион передать команде. Я не знаю. Но надо к этому стремиться. Иначе это будет не стадион, а концертная площадка" - отметил Путин.

Спорт-Экспресс
Теги: Путин
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№19 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
guns111,
где ты нытье увидел?или упоминание бабушек да еще и московских?ты считаешь нормальным что тот же ростов должег плктить по хз сколько лямов за матч,а вам построили на халяву да еще и отдали так же-на халяву?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не так давно Лужники были бальшим рынком...лужей...теперь красава-стадион Сейчас главное не допустить обратного. В Москве и Питере это несложно, а за провинцию тревожно...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:10) #
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online

Цитата: SergioV
Всё правильно сказал!

Да ему что, брякнул и пошел. Свое дело сделал - царь хороший. А как и кто это будет делать? Он сам говорит, что не знает можно ли отдать клубам стадионы. Понимаешь теперь, что основное в его благих пожеланиях?
ОН НЕ ЗНАЕТ, но надо стремиться. Стремиться узнать или что? В переводе на местный диалект - ему пох!
Все правильно сказал.))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Добрый барин сказал свое слово! Всем слушаться!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Frankenstein
,частные инвестиции нужны


Вот это и относится к Путину. Спроси у него, почему частные инвесторы бегут из России и скупают Арсеналы Монаки и Челси?

Бегут крысы только,тем кому нечего скрывать тут спокойно живут и платят налоги
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[/quote]
Ха-ха-ха. Ну лишат Ротор еврокубков. joy[/quote]
Ха-ха, Тосно уже. Кстати, насколько в курсе, аренда стадиона в Питере и сыграла


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
Ню-ню. А зарабатывать никто не должен, а фифа до этого не докопается...


Ха-ха-ха. Ну лишат Ротор еврокубков. joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:55) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
напишу дважды.

Ню-ню. А зарабатывать никто не должен, а фифа до этого не докопается...


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
,частные инвестиции нужны


Вот это и относится к Путину. Спроси у него, почему частные инвесторы бегут из России и скупают Арсеналы Монаки и Челси?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 19:53) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
пусть всем сделают как бомжам-аренда 50 р за 10 лет и будет все хорошо.

На народные деньги содержат Зенит ведь? Чего-ты разнылся? Бабушек московских еще нагрузить хочешь?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять все ляжет на плечи налогоплательщиков,частные инвестиции нужны
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Учитывая, что у нас пачками банкротятся клубы, то передавать их только в сосбственность клубу это снова плодить письма Путину с мольбами об финансировании.
И почему "концертн. площадка" это плохо, пусть зарабатывают, а на выходных - футбол.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
Повесить на нищий Ротор стадион на 50 тысяч - значит его за месяц обанкротить

Для хоббитов напишу дважды. Объединить под одним хозяином и ФК Ростов и стадион. Например под хозяином Ростовская область.

Объединить под одним хозяином и ФК Ростов и стадион. Например под хозяином Ростовская область.

Или для Ротора отдельно написать? Волгоградская область и ФК Ротор со стадионом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Так то оно так. Но видимо, кривые законы, принимаемые тупой думой и инициированные премьером с одобрения или молчаливого согласия верховного правителя какие то тупые. Не? Что мешает к примеру ФК Ростов и Ростов-Арену объединить под одним хозяином?

Повесить на нищий Ротор стадион на 50 тысяч - значит его за месяц обанкротить


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (4)

окей, передадут фишт в собственность ФК Сочи, тогда Ротенберг Банкротит ФК Сочи как ненужный баласт и использует арену по своему (не футбольному) усмотрению
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: SergioV
Всё правильно сказал!

Cказать это мог любой из болел/фанатов.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:43) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Так то оно так. Но видимо, кривые законы, принимаемые тупой думой и инициированные премьером с одобрения или молчаливого согласия верховного правителя какие то тупые. Не? Что мешает к примеру ФК Ростов и Ростов-Арену объединить под одним хозяином?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
пусть всем сделают как бомжам-аренда 50 р за 10 лет и будет все хорошо.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 19:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно сказал!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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