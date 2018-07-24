Президент Турции: целую глаза Озила и полностью его поддерживаю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал полузащитника "Арсенала" Месута Озила, который из-за дискриминации завершил карьеру в сборной Германии."Такое расистское отношение из-за религиозных воззрений к молодому парню, который всегда выкладывался на 100% в матчах за сборную Германии, просто неприемлемо. Целую его глаза. Полностью поддерживаю заявление Месута. Я позвонил ему и оказал поддержку", - цитирует Эрдогана Die Welt.