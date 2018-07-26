Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов

Стали известны детали нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, соглашение будет заключено по схеме "2+2". Контракт будет автоматически продлен на два года, если сборная России выйдет на Евро-2020. При этом у Черчесова будет возможность принять решение о том, продолжать ли работу с командой.

Зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов сумма может возрасти до 3 миллионов. Зарплата всего штаба Черчесова будет повышена на 20 процентов.

Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:31
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8
(8)
№8 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:27) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
2 колхоза и стоячую Испанию обыграли, ух блеать достижение(((

Он не тренер!


Он- говноТренер!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Axreniks (Сегодня, 13:59) #
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ФКСМ_1922,
Ты в детстве,не любил читать книжки! ( быть может и сейчас) А знаешь, как я это понял? Просто, даже маленький ребёнок знает смысл сказки о рыбаке и рыбке! А судя по тому,что ты рассуждаешь,как та старушка из сказки, ты ,конечно же, не понял смысл сказки!
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то не очень зарплата: ок.3 миллионов Евро в год - это где-то ок. 18 миллионов рублей в месяц? Сущие копейки... Даже пенсионеры будут смеяться!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:06) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
2 колхоза и стоячую Испанию обыграли, ух блеать достижение(((

Он не тренер!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: ld1964 (Сегодня, 13:00) #
  • 0
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Цитата: iDEAD
Давайте каждый день теперь об этом писать

Не надо, хотя-бы чез день flushed
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:48) #
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online

Давайте каждый день теперь об этом писать
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
везет черчесу игры у команды нет, а он все на плаву как говно в проруби болтается
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:33) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
прощай ЧЕ


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