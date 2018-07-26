Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов

Стали известны детали нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.По информации журналиста Нобеля Арустамяна, соглашение будет заключено по схеме "2+2". Контракт будет автоматически продлен на два года, если сборная России выйдет на Евро-2020. При этом у Черчесова будет возможность принять решение о том, продолжать ли работу с командой.Зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов сумма может возрасти до 3 миллионов. Зарплата всего штаба Черчесова будет повышена на 20 процентов.