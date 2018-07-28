Артем Дзюба обратился к Владимиру Путину с важной просьбой

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Артем Дзюба обратился к Владимиру Путину с важной просьбой

Сегодня в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с футболистами и тренерами сборной России, дошедшей нынешним летом до 1/4 финала на чемпионате мира.Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к Владимиру Путину, получив грамоту президента РФ.

"Владимир Владимирович, для нас огромная честь – находиться здесь и огромная гордость – играть за страну.

Для нас будет очень приятно, если вы, наконец, смените хоккейные коньки на футбольные бутсы",– сказал Дзюба.

Sports.ru
Теги: Путин Сборная России Дзюба
Сегодня, 14:40
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(8)
№19 Написал: tuner (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Ростов»
Предельно изящный футбольный реверанс. Путин быстренько переобулся и в не менее изящном подкате попросил Дзюбу стать президентом. (Народ безмолствует. Как обычно.)
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№18 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как пел Владимир Высоцкий - "эх, сменить бы пешки на рюмашки- мигом б прояснилось в голове!" laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 15:26) #
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online

Цитата: Стратег
Когда Манчини назад в Питер, значит никогда.

Не скажи. Средний возраст мутации запитерского бугра в Плаческу - полгода


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хочу быть владычицей финского залива.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: И-нах-ходец
Когда назад, в Тулу?

Когда Манчини назад в Питер, значит никогда.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
а я согласен с Артемом и некуй тут пистеть всякой швали мясной и тп надо быть разносторонним а не упертым в одно и то же

Целуй своего героя дальше в попу.
Скажи спасибо ему за ЛЧ smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№13 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:14) #
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Цитата: dobr25
Баран!Лучше бы что-то действительно стоящее попросил!

Да, просил бы бабке своей хоромы знатные и чтобы она стала царицею морскою и чтоб Золотая рыбка была б у нее на посылках!
Типа так?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№12 Написал: ivankorj Череповец (Сегодня, 15:07) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
нет чтобы прямо сказать: "Надоел вова, уходи..."
Регистрация: 29.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: Parshin (Сегодня, 15:06) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Господа, у Вас что с юмором проблема?
Артём Дзюба имея всего " секунды для речи", тонко и не без юмора намекнул Президенту, что пора бы обратить настоящее (!) внимание и на Футбол ! Ну, разве этот посыл футболиста к Главе государства был не понятен? )) Или кто-то ждал от А.Дзюбы пламенной речи парламентария по бумажке о всех проблемах футбола и пенсионном возрасте? ))
Молодец, Артём Сергеевич, "футбольными бутсами" их, царей ! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а я согласен с Артемом и некуй тут пистеть всякой швали мясной и тп надо быть разносторонним а не упертым в одно и то же
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 14:56) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, этому лоху объяснили, что тот чувак, который на коньках, работает в другом месте? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:55) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Подлизал капитально--я думал Дзюба за народ--чего нибудь вякнет ,что он против повышения пенсионного возраста --не а--куйлан, а не гражданин и не муж своей страны --- обычный халдей с деньгами и длинным языком..

Цитата: oksva
Валерий Газзаев в твиттере - " Ессс . Не я один теперь..".
Теперь , верноподданый Тёма - ты встал не на коньки , даже , а на лыжи .

Ага--ихнему полку прибыло....


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валерий Газзаев в твиттере - " Ессс . Не я один теперь..".
Теперь , верноподданый Тёма - ты встал не на коньки , даже , а на лыжи .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Эй, админы. алё! сколкьо можно держать тут сетку ЧМ? Он давно прошел.... давайте уже расписание ИГР нашего чемпионата, мать вашу!


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 14:48) #
  • -6
  •  (10)
online

Когда назад, в Тулу?


--------------------
Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 14:46) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Баран!Лучше бы что-то действительно стоящее попросил!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Нашему футболу до нашего хоккея как пешком до Китая. Сначала добейтесь мирового уважения на футбольной арене, а потом уже делайте президенту такие предложения.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 14:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а я уж подумал приличные зарплаты детским тренерам
мечты


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:43) #
  • +4
  •  (12)
online

От "большого" ума предложение...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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