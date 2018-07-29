Илья Ковальчук: знаем, что Дзюба сказал Путину, но хоккей в России – спорт номер один

Нападающий хоккейной сборной России Илья Ковальчук высказался о чествовании футболистов сборной России в Кремле на приеме у президента РФ Владимира Путина.- А их сегодня чествуют (улыбается)? Я просто их не видел, поэтому ничего не знаю. Мы приехали на Манежную площадь и думаем, что праздник у нас.На самом деле, ребята футболисты – красавцы. Мы за них болели. Были на матчах с Испанией, с Хорватией – супер игры были. Молодцы.Сегодня видели Артема Дзюбу и знаем, что он сказал Владимиру Владимировичу, что пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, что наш президент – он правильный человек, который сделает правильный выбор.- В России хоккей – спорт номер один, конечно же.- Я не главный тренер сборной, поэтому могу просто сказать им спасибо за тот праздник, который они подарили всей стране, потому что мы все как дети улыбались, радовались, обнимались и сплотились. Это самое главное.