На ЧМ-2022 в Катаре может быть использована российская система распознавания лиц

Российская компания NtechLab ведёт переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и представителями Катара, где пройдёт чемпионата мира 2022 года, о применении отечественной технологии распознавания лиц во время мундиаля, сообщил гендиректор компании Александр Минин.