На ЧМ-2022 в Катаре может быть использована российская система распознавания лиц
Российская компания NtechLab ведёт переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и представителями Катара, где пройдёт чемпионата мира 2022 года, о применении отечественной технологии распознавания лиц во время мундиаля, сообщил гендиректор компании Александр Минин.
"Мы ведем переговоры с ФИФА и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте. Принятия решения ждем уже по его результатам в начале следующего года. Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс. У нас есть большие преимущества, так как мы распознаем лица вне зависимости от расовой принадлежности, плюс успешный опыт работы с ФИФА на ЧМ в России", — приводит слова Минина ТАСС.
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