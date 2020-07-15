Инфантино: никогда не забуду прекрасный гол Черышева в Сочи

Президент международной федерации футбола Джанни Инфантино высказал мнение о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира.
Фото: сайт РФС
- Перед началом Чемпионата мира на сборную России оказывалось большое давление, что является нормальным для хозяев турнира. Первый матч против Саудовской Аравии был невероятной демонстрацией атакующего футбола, в то время как встреча против Испании в 1/8 финала, безусловно, стала самым ярким событием с участием команды. А еще я никогда не забуду прекрасный гол Дениса Черышева в Сочи, забитый из-за пределов штрафной площади! - цитирует Инфантино сайт РФС.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел в 11 городах страны с июня по июль 2018 года. Национальная сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти. На стадии 1/8 российскому коллективу удалось одержать победу над сборной Испании. Подопечные Черчесова вырвали победу в серии одиннадцатиметровых.

В финале турнира сразились сборные Хорватии и Франции. Французы одержали победу со счетом 4:2.


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Теги: Инфантино Сборная России ЧМ-2018
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