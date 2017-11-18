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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Диего Симеоне: "Реал" – лучший клуб мира
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Испании против "Реала".
"Реал" – лучший клуб мира. Раньше таковой была "Барселона", но сейчас ситуация поменялась. Даже несмотря на то, что "Реал" в последнее время много критикуют, нас ожидает непростой поединок", - цитирует Симеоне AS.
"Реал" – лучший клуб мира. Раньше таковой была "Барселона", но сейчас ситуация поменялась. Даже несмотря на то, что "Реал" в последнее время много критикуют, нас ожидает непростой поединок", - цитирует Симеоне AS.
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