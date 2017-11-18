Диего Симеоне: "Реал" – лучший клуб мира

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Испании против "Реала"."Реал" – лучший клуб мира. Раньше таковой была "Барселона", но сейчас ситуация поменялась. Даже несмотря на то, что "Реал" в последнее время много критикуют, нас ожидает непростой поединок", - цитирует Симеоне AS.