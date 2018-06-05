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Новости партнеров
Контрольная работа. Сборная России завершает подготовку к чемпионату мира
Сборная России провела последний контрольный матч перед домашним чемпионатом мира. Rusfootball.info анализирует подготовку команды к мундиалю и разбирает игровые изменения по сравнению с предыдущими играми сборной.
Черчесов сказал – команда сделала
На пресс-конференции перед игрой с турками на «ВЭБ-Арене» главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что в предстоящем матче команда наверняка будет выглядеть «посвежее». Заглядывая вперед, отметим, что Станислав Саламович не слукавил, а игроки действительно смотрелись интереснее и бодрее, чем в недавней игре против Австрии.
Даже без детального игрового разбора можно было заметить, насколько интенсивно двигались футболисты, особенно в первые 20-30 минут. Судя по интервью игроков и по наблюдениям со стороны за развитием команды от матча к матчу, тренерский штаб действительно грамотно распределяет нагрузки. Физическая готовность команды не может не радовать.
Что касается игровых моментов: как всегда, есть новости позитивные, есть негативные и есть просто занимательные. Начнем по порядку.
Интенсивность во главе всего
В ходе австрийского сбора достаточно много обсуждалась возможное основное трио центральных полузащитников в лице Головина, Зобнина и Далера Кузяева. Все три полузащитника являются ключевыми футболистами своих клубов и отличаются высоко мобильным и интенсивным стилем игры. В предыдущей игре с австрийцами трио проявило себя не с лучшей стороны, а Станислав Черчесов стартовым составом на матч с турками дал понять, кем готов пожертвовать в поисках баланса.
В отличие от игры в Инсбруке, в стартовом составе вместо Кузяева вышел Газинский, Фернандеса заменил Смольников, вместо Граната – Кутепов, а Кудряшова заменил Дзагоев. Это если по именам. Разумеется, такие изменения отразились и на игровом построении. Основная идея заключалась в выделении техничному Александру Головину широкого пространства для розыгрыша мяча на левом полуфланге. В роли же оттянутого форварда выступил Алан Дзагоев.
Неожиданно для многих Газинский не стал тем самым классическим опорником, который подчищает за своими партнерами. Вместе с Зобниным они расположились на одной линии и поочередно опускались ниже либо выдергивались выше в отбор. И если по Газинскому впечатление неоднозначное, то Роман Зобнин в этот раз выглядел гораздо интереснее, чем в предыдущих играх.
Наконец-то полузащитник «Спартака» показал свои лучшие навыки – высокую интенсивность и цепкость в единоборствах. Зобнин очень часто вступал в отбор и делал это успешно. Именно с такого отбора Романа зародился первый опасный подход в матче:
Кроме того, Зобнин успевал страховать подключавшегося Жиркова (реже – Смольникова), в некоторых ситуациях протаскивал мяч на фирменном силовом дриблинге и в целом обеспечивал ту самую интенсивность.
Таких же лестных слов по первому тайму заслужил и главный талант нашей сборной – Александр Головин. «Армеец» превосходно играл с мячом и просто замучил турков постоянным резким дриблингом и великолепным контролем мяча. Александр не менее классно и цепко вступал в отбор, отлично продвигал мяч вперед (чаще – как раз за счет дриблинга) и великолепно проявлял себя в прессинге. Очевидно, что его появление в левой полуфланговой зоне сработало (по крайней мере, в первом тайме). Помимо всего прочего, такой ход гораздо лучше раскрыл известные качества Юрия Жиркова: на позиции левого латераля он чувствует себя явно комфортнее, чем в игре полузащитником (как в матче с Австрией).
Например, в данном эпизоде высокий прессинг в исполнении Головина и правильное расположение партнеров вынуждают турецкого футболиста играть длинной передачей в пустую зону:
На создание пространства для Головина поработал даже Федор Смолов, часто смещавшийся в левый фланг в ходе первой половины матча.
Да, насчет интенсивности: главная сила этой сборной на данный момент – это отлично поставленный прессинг. В первом тайме команда осознано отдала мяч сопернику и высоко прессинговала в центральной и атакующей частях поля. Именно прессинг привел к опасным подходам, прессинг же привел и к забитому мячу:
Если бы это был единственный эпизод успешного высокого в прессинга в матче, можно было бы говорить исключительно о «привозе» соперника. В данном же случае игроки атаки сборной России изначально грамотно перекрыли зоны возможной передачи и спровоцировали ситуацию, лишив пространства и времени игрока, владеющего мячом (левого защитника турков)
Классный матч + голевая ошибка = Илья Кутепов
После матча с Австрией мало у кого были сомнения, что Владимир Гранат при игре в двух центральных чувствует себя не очень уютно. Видимо те же сомнения и заставили тренерский штаб выпустить на игру с Турцией Илью Кутепова в пару к Сергею Игнашевичу.
Те, кто особенно пристально наблюдали за игрой Ильи в «Спартаке» отлично знают, на что способен этот защитник (и в хорошем, и в плохом смыслах). Кутепов – один из сильнейших в России защитников по игре на опережение и по игре в верховой борьбе. В весеннем «Спартаке» очень многое строилось как раз на умении Ильи высоко выдернуться, обокрасть принимающего мяч игрока и первым же пасом на столба (Адриано/Зе Луиш, реже – Промес) отрезать центральную зону соперника и разогнать атаку.
Все свои лучшие качества Илья проявил и в сегодняшнем матче. Ровно до 59 минуты Кутепов проводил идеальный матч: он выигрывал весь верх, а ситуаций было действительно много (завтрашняя статистика верховых единоборств это только подтвердит). Он великолепно играл на опережение, он не терял зону и в целом выглядел очень уверенно. До 59 минуты матча не покидало ощущение, что перед нами основная двойка центральных защитников сборной России на ЧМ.
Но на 59 минуте Илья Кутепов напомнил и о другом своем качестве:
Здесь четко видно, что Илья просто неправильно прочитал игровую ситуацию. В своем стиле он заранее выдвинулся высоко встречать на приеме игрока атаки сборной Турции, заранее рассчитывая, что передача пойдет именно в его адрес. И, видимо, передал Юнуса Малли Смольникову. Но на Игоре уже был свой игрок, а Малли без помех принял передачу от вратаря на огромном свободном пространстве.
В важных матчах и часто в безобидных ситуациях Илья Кутепов совершает ключевые детские ошибки. И именно по этим ошибкам принято судить его игру. Ключевая игра с «Динамо», пенальти в домашней игре с «Тосно», ошибки в домашнем матче с «Атлетиком». Теперь – ошибка в игре сборной.
Нерешенные проблемы
Начиная с самого первого матча сборной под руководством Станислава Саламовича, команда испытывает серьезные проблемы с быстрым продвижением мяча как в позиционных атаках, так и при переходе из обороны в атаку. Ни Дзагоев (который сегодня часто опускался играть ниже как раз для организации обострения), ни Зобнин, ни Миранчуки, ни ранее Глушаков эту проблему решить не смогли.
В данной ситуации Самедов отлично открылся и получил классную быструю передачу в касание от Кутепова. Но вместо того чтобы принять сразу в ход или хотя бы отыграть треугольник через центрального полузащитника, он принимает мяч правой ногой спиной к чужим воротам, делает несколько касаний и стягивает мяч во фланг, затратив на это суммарно 5 секунд.
Единственный игрок, который был интересен в роли глубинного плеймейкера – это тот самый Головин. В матче с Францией и в концовке игры с Бразилией Александр отлично двигал мяч из глубины, но не справлялся с оборонительными функциями, что порождало разрывы между линиями.
На данный момент, планом А представляется высокий организованный прессинг и интенсивная игра игроков центральной зоны и атаки. И если в матче с Саудовской Аравией этого должно хватить (аравийцы очень не любят прессинг, Италия подтвердит), то в играх с организованным Египтом и еще более организованным Уругваем однозначно будут проблемы.
Подводим итог
Станислава Черчесова и его тренерский штаб сегодня очень модно критиковать. Причем если болельщики критикуют открыто, то журналисты чаще прикрываются «задаванием вопросов». Однако, несмотря на удручающие результаты в последних матчах, ни одного игрока нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи, а тренера – в непоследовательности решений. Более того, Черчесов на протяжении этих двух лет действительно искал и пробовал различные варианты и идеи.
Если команда сыграет как в матче с Мексикой на Кубке Конфедераций, если Илья Кутепов проведет 270 минут на уровне сегодняшних 59, если Роман Зобнин будет выжигать, Головин продолжит обыгрывать, Смолов начнет отдавать (а лучше – забивать), а Акинфеев не ошибется – все получится.
--
В детстве, когда учишь стихотворение часами и ничего не можешь запомнить, родители часто советуют просто лечь спать. Это кажется невероятно глупой идеей, ведь ты ничего не запомнил. Но с утра каким-то чудом из раза в раз ты просыпаешься и рассказываешь стихотворение без запинки.
Накануне матча с Саудовской Аравией команде нужно просто морально и физически хорошо выспаться. Проснуться, выйти на поле и сделать свое дело.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Черчесов сказал – команда сделала
На пресс-конференции перед игрой с турками на «ВЭБ-Арене» главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что в предстоящем матче команда наверняка будет выглядеть «посвежее». Заглядывая вперед, отметим, что Станислав Саламович не слукавил, а игроки действительно смотрелись интереснее и бодрее, чем в недавней игре против Австрии.
Даже без детального игрового разбора можно было заметить, насколько интенсивно двигались футболисты, особенно в первые 20-30 минут. Судя по интервью игроков и по наблюдениям со стороны за развитием команды от матча к матчу, тренерский штаб действительно грамотно распределяет нагрузки. Физическая готовность команды не может не радовать.
Что касается игровых моментов: как всегда, есть новости позитивные, есть негативные и есть просто занимательные. Начнем по порядку.
Интенсивность во главе всего
В ходе австрийского сбора достаточно много обсуждалась возможное основное трио центральных полузащитников в лице Головина, Зобнина и Далера Кузяева. Все три полузащитника являются ключевыми футболистами своих клубов и отличаются высоко мобильным и интенсивным стилем игры. В предыдущей игре с австрийцами трио проявило себя не с лучшей стороны, а Станислав Черчесов стартовым составом на матч с турками дал понять, кем готов пожертвовать в поисках баланса.
В отличие от игры в Инсбруке, в стартовом составе вместо Кузяева вышел Газинский, Фернандеса заменил Смольников, вместо Граната – Кутепов, а Кудряшова заменил Дзагоев. Это если по именам. Разумеется, такие изменения отразились и на игровом построении. Основная идея заключалась в выделении техничному Александру Головину широкого пространства для розыгрыша мяча на левом полуфланге. В роли же оттянутого форварда выступил Алан Дзагоев.
Неожиданно для многих Газинский не стал тем самым классическим опорником, который подчищает за своими партнерами. Вместе с Зобниным они расположились на одной линии и поочередно опускались ниже либо выдергивались выше в отбор. И если по Газинскому впечатление неоднозначное, то Роман Зобнин в этот раз выглядел гораздо интереснее, чем в предыдущих играх.
Наконец-то полузащитник «Спартака» показал свои лучшие навыки – высокую интенсивность и цепкость в единоборствах. Зобнин очень часто вступал в отбор и делал это успешно. Именно с такого отбора Романа зародился первый опасный подход в матче:
Кроме того, Зобнин успевал страховать подключавшегося Жиркова (реже – Смольникова), в некоторых ситуациях протаскивал мяч на фирменном силовом дриблинге и в целом обеспечивал ту самую интенсивность.
Таких же лестных слов по первому тайму заслужил и главный талант нашей сборной – Александр Головин. «Армеец» превосходно играл с мячом и просто замучил турков постоянным резким дриблингом и великолепным контролем мяча. Александр не менее классно и цепко вступал в отбор, отлично продвигал мяч вперед (чаще – как раз за счет дриблинга) и великолепно проявлял себя в прессинге. Очевидно, что его появление в левой полуфланговой зоне сработало (по крайней мере, в первом тайме). Помимо всего прочего, такой ход гораздо лучше раскрыл известные качества Юрия Жиркова: на позиции левого латераля он чувствует себя явно комфортнее, чем в игре полузащитником (как в матче с Австрией).
Например, в данном эпизоде высокий прессинг в исполнении Головина и правильное расположение партнеров вынуждают турецкого футболиста играть длинной передачей в пустую зону:
На создание пространства для Головина поработал даже Федор Смолов, часто смещавшийся в левый фланг в ходе первой половины матча.
Да, насчет интенсивности: главная сила этой сборной на данный момент – это отлично поставленный прессинг. В первом тайме команда осознано отдала мяч сопернику и высоко прессинговала в центральной и атакующей частях поля. Именно прессинг привел к опасным подходам, прессинг же привел и к забитому мячу:
Если бы это был единственный эпизод успешного высокого в прессинга в матче, можно было бы говорить исключительно о «привозе» соперника. В данном же случае игроки атаки сборной России изначально грамотно перекрыли зоны возможной передачи и спровоцировали ситуацию, лишив пространства и времени игрока, владеющего мячом (левого защитника турков)
Классный матч + голевая ошибка = Илья Кутепов
После матча с Австрией мало у кого были сомнения, что Владимир Гранат при игре в двух центральных чувствует себя не очень уютно. Видимо те же сомнения и заставили тренерский штаб выпустить на игру с Турцией Илью Кутепова в пару к Сергею Игнашевичу.
Те, кто особенно пристально наблюдали за игрой Ильи в «Спартаке» отлично знают, на что способен этот защитник (и в хорошем, и в плохом смыслах). Кутепов – один из сильнейших в России защитников по игре на опережение и по игре в верховой борьбе. В весеннем «Спартаке» очень многое строилось как раз на умении Ильи высоко выдернуться, обокрасть принимающего мяч игрока и первым же пасом на столба (Адриано/Зе Луиш, реже – Промес) отрезать центральную зону соперника и разогнать атаку.
Все свои лучшие качества Илья проявил и в сегодняшнем матче. Ровно до 59 минуты Кутепов проводил идеальный матч: он выигрывал весь верх, а ситуаций было действительно много (завтрашняя статистика верховых единоборств это только подтвердит). Он великолепно играл на опережение, он не терял зону и в целом выглядел очень уверенно. До 59 минуты матча не покидало ощущение, что перед нами основная двойка центральных защитников сборной России на ЧМ.
Но на 59 минуте Илья Кутепов напомнил и о другом своем качестве:
Здесь четко видно, что Илья просто неправильно прочитал игровую ситуацию. В своем стиле он заранее выдвинулся высоко встречать на приеме игрока атаки сборной Турции, заранее рассчитывая, что передача пойдет именно в его адрес. И, видимо, передал Юнуса Малли Смольникову. Но на Игоре уже был свой игрок, а Малли без помех принял передачу от вратаря на огромном свободном пространстве.
В важных матчах и часто в безобидных ситуациях Илья Кутепов совершает ключевые детские ошибки. И именно по этим ошибкам принято судить его игру. Ключевая игра с «Динамо», пенальти в домашней игре с «Тосно», ошибки в домашнем матче с «Атлетиком». Теперь – ошибка в игре сборной.
Нерешенные проблемы
Начиная с самого первого матча сборной под руководством Станислава Саламовича, команда испытывает серьезные проблемы с быстрым продвижением мяча как в позиционных атаках, так и при переходе из обороны в атаку. Ни Дзагоев (который сегодня часто опускался играть ниже как раз для организации обострения), ни Зобнин, ни Миранчуки, ни ранее Глушаков эту проблему решить не смогли.
В данной ситуации Самедов отлично открылся и получил классную быструю передачу в касание от Кутепова. Но вместо того чтобы принять сразу в ход или хотя бы отыграть треугольник через центрального полузащитника, он принимает мяч правой ногой спиной к чужим воротам, делает несколько касаний и стягивает мяч во фланг, затратив на это суммарно 5 секунд.
Единственный игрок, который был интересен в роли глубинного плеймейкера – это тот самый Головин. В матче с Францией и в концовке игры с Бразилией Александр отлично двигал мяч из глубины, но не справлялся с оборонительными функциями, что порождало разрывы между линиями.
На данный момент, планом А представляется высокий организованный прессинг и интенсивная игра игроков центральной зоны и атаки. И если в матче с Саудовской Аравией этого должно хватить (аравийцы очень не любят прессинг, Италия подтвердит), то в играх с организованным Египтом и еще более организованным Уругваем однозначно будут проблемы.
Подводим итог
Станислава Черчесова и его тренерский штаб сегодня очень модно критиковать. Причем если болельщики критикуют открыто, то журналисты чаще прикрываются «задаванием вопросов». Однако, несмотря на удручающие результаты в последних матчах, ни одного игрока нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи, а тренера – в непоследовательности решений. Более того, Черчесов на протяжении этих двух лет действительно искал и пробовал различные варианты и идеи.
Если команда сыграет как в матче с Мексикой на Кубке Конфедераций, если Илья Кутепов проведет 270 минут на уровне сегодняшних 59, если Роман Зобнин будет выжигать, Головин продолжит обыгрывать, Смолов начнет отдавать (а лучше – забивать), а Акинфеев не ошибется – все получится.
--
В детстве, когда учишь стихотворение часами и ничего не можешь запомнить, родители часто советуют просто лечь спать. Это кажется невероятно глупой идеей, ведь ты ничего не запомнил. Но с утра каким-то чудом из раза в раз ты просыпаешься и рассказываешь стихотворение без запинки.
Накануне матча с Саудовской Аравией команде нужно просто морально и физически хорошо выспаться. Проснуться, выйти на поле и сделать свое дело.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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