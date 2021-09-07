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Россия разобралась с Мальтой: Смолов и Гилерме лучшие, дебютант Осипенко не подвел

Третий матч подряд на ноль
Гилерме – 3,5. В первом тайме у российского голкипера почти не было работы: все удары игроков сборной Мальты летели не в створ ворот. После ошибки Кузяева Гилерме остался в полупозиции, не в состоянии помешать удару соперника. В начале второго тайма вратарь спас команду после удара с близкого расстояния. Также Гилерме пришлось дважды ловить мячи после не самых опасных дальних ударов. В первую очередь мы ждём такую же уверенную игру от голкипера в матчах против Словении и Словакии.

Кузяев – 3,0. Далер – Джеймс Милнер сборной России. При Черчесове играл на флангах и центре полузащиты, также появлялся на левом фланге обороны. В сегодняшнем матче Кузяев вышел на позиции правого защитника, где, по данным Transfemarkt, за карьеру провел 14 матчей. Далер провел среднюю игру: игрок "Зенита" сделал несколько ярких забегания за матч, что приводило к опасным моментам, но в конце тайма едва не привез гол в свои ворота. Кузяев почувствовал себя увереннее и более раскрепощенно после выхода Самошникова. Тогда Далер переместился на родную позицию центрального полузащитника, где и завершил матч.

Дивеев – 3,5. Игорь после не самого удачного Евро превращается в железного игрока старта. В сегодняшнем матче отлично высматривал забегания партнёров, героически заблокировал удар соперника и сделал несколько важных перехватов. Такой Дивеев – наследие Березуцкого и Игнашевича?

Осипенко – 3,5. Перед матчем возникали вопросы, так как Карпин убрал Джикию, без которого в последние 3 года оборона сборной просто не существовала. Однако Осипенко развеял наши сомнения о новой связке в защите. Защитник "Ростова" дебютировал в сборной и выглядел уверенно: как и Дивеев забрасывал на Захаряна и Ионова, 4 раза перехватил мяч и едва не ушел с забитым голом.

Караваев – 3,0. И снова Караваев поменял фланг, на этот раз появившись слева. Вячеслав, как и в "Зените", носился по всей бровке, но иногда ошибался в обороне, позволяя футболистам Мальты обыграть себя. В атаке Караваев отдал 1 пас под удар и 1 раз обыграл соперника.

Россия разобралась с Мальтой: Смолов и Гилерме лучшие, дебютант Осипенко не подвел

Баринов – 3,0. Дмитрий провел 3-й матч за 6 дней. Усталость давала о себе знать, из-за чего Баринов не так рьяно шел в отбор и верховые единоборства. Однако нашего опорника стоит похвалить за большие объемы в прессинге, благодаря которым мы создали уйму моментов.

Ерохин – 2,5. Игрок "Зенита" из трио центральных полузащитников получил самую большую свободу: Александр смещался на фланги, играл под нападающим, но ничем выдающимся не запомнился. Вполне рабочий матч для Ерохина, который был неплох и в прессинге.

Миранчук – 3,0. Полузащитник "Атланты" – самый любопытный персонаж сборной: может пропасть на 10 минут, но затем выдать роскошный пас на 40 метров. Пока с ролью основного плеймейкера лучше всего справляется Головин, а Леша лучше смотрится ближе к атаке. Также Миранчук получил жёлтую, из-за которой пропустит матч со Словакией в октябре.


Ионов – 3,0. Алексей в своем стиле забегал за спины защитникам, но чаще такие действия приводили к потере владения. За 79 минут Ионов сделал 2 передачи под удар, 3 раза на дриблинге убирал защитника, но 8 раз лишился мяча. Хорош был Алексей в создании моментов: на 22 минуте вингер обыграл полузащитника мальтийцев, покатил в центр, однако эпизод не закончился взятием ворот.

Захарян – 2,5. Дебют Захаряна получился ярким, однако второй матч был явно не из тех, которые можно занести в актив. Арсен не выпадал из игры, но играл без креатива, местами слишком просто.

Смолов – 3,5. Федор вышел с капитанской повязкой, которую в сборной ранее не носил. Справился нападающий с новой ролью прекрасно: на 10 минуте подкараулил ошибку защитника и переиграл вратаря. Мог забивать Федор на 33-й и 70-й минутах, но в обоих моментах не хватило удачи и мастерства.

Зобнин –3,0. Карпин ещё раз доказал, что активно использует ранние замены. В перерыве матча вместо Ерохина вышел Зобнин, который страховал партнёров, улучшил прессинг и добавил "глубины" в центре поля. Не столь активен полузащитник был в нападении, что объясняется задачей команды – не пропустить.

Бакаев – 3,0. В эпизоде с пенальти Зелимхан выдал точнейшую подачу с фланга на Кузяева, после чего Далер ударил по воротам, но мяч угодил в руку футболиста Мальты. Бакаев сам подошёл к точке и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. В матче полузащитник "Спартака" не боялся идти в дриблинг, но далеко не каждая попытка обыгрыша была успешной.


Самошников – 3,0. Защитник "Рубина" только вышел на поле, как сразу упустил нападающего при подаче. Однако не лучшую игру в защите Илья готов компенсировать быстрыми забеганиями и сверхдальними аутами. Почти после каждого заброса возникал опасный момент.

Жемалетдинов – 2,5. После забитого гола в ворота Кипра Рифата ждали в старте, однако Карпин предпочел поставить Ионова. Жемалетдинов сразу же нашел полноценный момент, чтобы отличиться: на 81 минуте полузащитник качнул игрока Мальты, но попал тому прямо в ногу. После этого эпизода Рифат спустился чуть глубже, чтобы помочь в защите. Также мы не увидели связку Смолов-Жемалетдинов, которая отлично зарекомендовала себя в прошлой игре.

Заболотный – б/о.

Фото: официальная группа Вконтакте сборной России по футболу; Getty Images/ NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

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Теги: Сборная России
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