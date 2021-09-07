Россия разобралась с Мальтой: Смолов и Гилерме лучшие, дебютант Осипенко не подвел

Кузяев – 3,0. Далер – Джеймс Милнер сборной России. При Черчесове играл на флангах и центре полузащиты, также появлялся на левом фланге обороны. В сегодняшнем матче Кузяев вышел на позиции правого защитника, где, по данным Transfemarkt, за карьеру провел 14 матчей. Далер провел среднюю игру: игрок "Зенита" сделал несколько ярких забегания за матч, что приводило к опасным моментам, но в конце тайма едва не привез гол в свои ворота. Кузяев почувствовал себя увереннее и более раскрепощенно после выхода Самошникова. Тогда Далер переместился на родную позицию центрального полузащитника, где и завершил матч.
Дивеев – 3,5. Игорь после не самого удачного Евро превращается в железного игрока старта. В сегодняшнем матче отлично высматривал забегания партнёров, героически заблокировал удар соперника и сделал несколько важных перехватов. Такой Дивеев – наследие Березуцкого и Игнашевича?
Осипенко – 3,5. Перед матчем возникали вопросы, так как Карпин убрал Джикию, без которого в последние 3 года оборона сборной просто не существовала. Однако Осипенко развеял наши сомнения о новой связке в защите. Защитник "Ростова" дебютировал в сборной и выглядел уверенно: как и Дивеев забрасывал на Захаряна и Ионова, 4 раза перехватил мяч и едва не ушел с забитым голом.
Караваев – 3,0. И снова Караваев поменял фланг, на этот раз появившись слева. Вячеслав, как и в "Зените", носился по всей бровке, но иногда ошибался в обороне, позволяя футболистам Мальты обыграть себя. В атаке Караваев отдал 1 пас под удар и 1 раз обыграл соперника.
Баринов – 3,0. Дмитрий провел 3-й матч за 6 дней. Усталость давала о себе знать, из-за чего Баринов не так рьяно шел в отбор и верховые единоборства. Однако нашего опорника стоит похвалить за большие объемы в прессинге, благодаря которым мы создали уйму моментов.
Ерохин – 2,5. Игрок "Зенита" из трио центральных полузащитников получил самую большую свободу: Александр смещался на фланги, играл под нападающим, но ничем выдающимся не запомнился. Вполне рабочий матч для Ерохина, который был неплох и в прессинге.
Миранчук – 3,0. Полузащитник "Атланты" – самый любопытный персонаж сборной: может пропасть на 10 минут, но затем выдать роскошный пас на 40 метров. Пока с ролью основного плеймейкера лучше всего справляется Головин, а Леша лучше смотрится ближе к атаке. Также Миранчук получил жёлтую, из-за которой пропустит матч со Словакией в октябре.
Ионов – 3,0. Алексей в своем стиле забегал за спины защитникам, но чаще такие действия приводили к потере владения. За 79 минут Ионов сделал 2 передачи под удар, 3 раза на дриблинге убирал защитника, но 8 раз лишился мяча. Хорош был Алексей в создании моментов: на 22 минуте вингер обыграл полузащитника мальтийцев, покатил в центр, однако эпизод не закончился взятием ворот.
Захарян – 2,5. Дебют Захаряна получился ярким, однако второй матч был явно не из тех, которые можно занести в актив. Арсен не выпадал из игры, но играл без креатива, местами слишком просто.
Смолов – 3,5. Федор вышел с капитанской повязкой, которую в сборной ранее не носил. Справился нападающий с новой ролью прекрасно: на 10 минуте подкараулил ошибку защитника и переиграл вратаря. Мог забивать Федор на 33-й и 70-й минутах, но в обоих моментах не хватило удачи и мастерства.
© СМОЛОВ— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021
???? pic.twitter.com/KgJdPbmFqK
Зобнин –3,0. Карпин ещё раз доказал, что активно использует ранние замены. В перерыве матча вместо Ерохина вышел Зобнин, который страховал партнёров, улучшил прессинг и добавил "глубины" в центре поля. Не столь активен полузащитник был в нападении, что объясняется задачей команды – не пропустить.
Бакаев – 3,0. В эпизоде с пенальти Зелимхан выдал точнейшую подачу с фланга на Кузяева, после чего Далер ударил по воротам, но мяч угодил в руку футболиста Мальты. Бакаев сам подошёл к точке и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. В матче полузащитник "Спартака" не боялся идти в дриблинг, но далеко не каждая попытка обыгрыша была успешной.
Самошников – 3,0. Защитник "Рубина" только вышел на поле, как сразу упустил нападающего при подаче. Однако не лучшую игру в защите Илья готов компенсировать быстрыми забеганиями и сверхдальними аутами. Почти после каждого заброса возникал опасный момент.
Жемалетдинов – 2,5. После забитого гола в ворота Кипра Рифата ждали в старте, однако Карпин предпочел поставить Ионова. Жемалетдинов сразу же нашел полноценный момент, чтобы отличиться: на 81 минуте полузащитник качнул игрока Мальты, но попал тому прямо в ногу. После этого эпизода Рифат спустился чуть глубже, чтобы помочь в защите. Также мы не увидели связку Смолов-Жемалетдинов, которая отлично зарекомендовала себя в прошлой игре.
Заболотный – б/о.
Фото: официальная группа Вконтакте сборной России по футболу; Getty Images/ NATALIA KOLESNIKOVA/AFP