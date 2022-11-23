Тренер сборной Испании Энрике - о разгроме Коста-Рики: наша единственная задача – доминировать

Наставник сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Коста-Рикой (7:0).

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- Наша единственная задача – доминировать, а для этого нам нужен мяч. Тогда соперник начинает скучать, не может найти свободное пространство. Мы прекрасно прессинговали, здорово сыграли все 16 наших футболистов. Но есть куда расти, - приводит комментарий Энрике Marca.



Сегодня Испания разгромно обыграла Коста-Рику (7:0). Еще в первом тайме испанцы отправили три раза мяч в сетку южноамериканцев. Во втором тайме "красная фурия" забила еще четыре мяча. В игре подопечные Энрике сделали 1043 передач. Их точность составила 93,6 процентов. Команда владела мячом 81,8 % игрового времени. Эта победа стала для Испании самой крупной в истории Испании на чемпионатах мира.