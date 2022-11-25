Сборная Англии сыграла вничью с США и продолжает лидировать в группе B

Сборные Англии и США разошлись ничьей в матче 2-го тура ЧМ-2022 (0:0).

Фото: Getty Images

Чемпионат мира



2-й тур



Группа B



Англия 0:0 США

Сборная Англии могла досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей. Теперь командам предстоит определять итоговые расклады в финальном туре - Англия сыграет с Уэльсом, а США с Ираном. Сейчас сборная Англии лидирует в квартете, набрав 4 очка. На второй строчке расположился Иран, который ранее обыграл Уэльс. А США идут на третьем месте.: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Маунт, Сака (Рэшфорд, 78), Беллингем (Хендерсон, 68), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).: Тернер, Дест (Мур, 78), Рим, Циммерман, Робинсон, Адамс, Маккенни (Эронсон, 77), Муса, Пулишич, Райт (Сарджент, 83), Веа (Рейна, 83).