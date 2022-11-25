Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 5 0 5
БалтикаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уэльс
0 - 2 0 2
ИранЗавершен
Катар
1 - 3 1 3
СенегалЗавершен
Нидерланды
1 - 1 1 1
ЭквадорЗавершен
Англия
0 - 0 0 0
СШАЗавершен
Сделать ставку

Сборная Англии сыграла вничью с США и продолжает лидировать в группе B

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сборные Англии и США разошлись ничьей в матче 2-го тура ЧМ-2022 (0:0).
Фото: Getty Images
Сборная Англии могла досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей. Теперь командам предстоит определять итоговые расклады в финальном туре - Англия сыграет с Уэльсом, а США с Ираном. Сейчас сборная Англии лидирует в квартете, набрав 4 очка. На второй строчке расположился Иран, который ранее обыграл Уэльс. А США идут на третьем месте.

Чемпионат мира

2-й тур

Группа B

Англия 0:0 США


Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Маунт, Сака (Рэшфорд, 78), Беллингем (Хендерсон, 68), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).

США: Тернер, Дест (Мур, 78), Рим, Циммерман, Робинсон, Адамс, Маккенни (Эронсон, 77), Муса, Пулишич, Райт (Сарджент, 83), Веа (Рейна, 83).


Сборная Англии Сборная США
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кейн - о ничьей с США: конечно, не самое лучшее выступление. Мы знаем, что можем играть лучше 1
Veja: бразильский "Фламенго" интересуется подписанием Роналду
Ван Гал - о ничьей с Эквадором: мы плохо владели мячом и проигрывали все единоборства
Титов: Роналду сильно сдал. Его время ушло, но он пока этого не понимает 9
25 ноября
Сборная Англии сыграла вничью с США и продолжает лидировать в группе B 4
Хаджи: чувствуется, что у Бразилии хороший запас прочности. Желаю, чтобы она выиграла ЧМ-2022 эксклюзив
Хаджи: очень понравилась сборная Эквадора. Они смотрятся поинтереснее, чем Нидерланды эксклюзив
Рафинья: бразильские болельщики радуются, что Неймар повредил ногу. Эта страна не заслуживает его таланта
Масалитин: игра между Нидерландами и Эквадором не впечатлила, но, думаю, они выйдут в плей-офф эксклюзив
Агент Бальде: Кейта голоден до футбола. Он хочет как можно скорее сыграть в РПЛ
Полузащитник сборной США Маккенни вытер руки об манишку фотокорреспондента перед исполнением аута 5
Marca: Форвард "Атлетико" Жоау Феликс хочет покинуть клуб 1
Metaratings: "Спартаку" предлагали приобрести Родригао до его перехода в "Зенит" 1
Сборная Нидерландов нанесла два удара по воротам Эквадора. Это худший результат среди европейских стран в истории ЧМ 1
Болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком ноября
-