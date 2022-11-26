- Долго ждал предложений от сборной России и даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна? Да, так и есть. Выбрал ли Камерун из-за чемпионата мира? Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста, - приводит комментарий Ондуа "СЭ".
Напомним, что российский полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа является воспитанником "Локомотива". Футболист также выступал за ЦСКА и "Анжи". В матче первого тура ЧМ-2022 против сборной Швейцарии(0:1) Ондуа дебютировал на турнире, выйдя на замену. Гаэль играл в бутсах с российским флагом. У футболиста есть российский паспорт. Сейчас игрок находится в немецком клубе Ганновер 96 из второй бундеслиги и в этом сезоне провел всего две игры.
Ондуа: выбрал Камерун из-за Чемпионата мира
Российский полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что выбрал выступления за сборную Камеруна из ЧМ-2022 в Катаре.
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