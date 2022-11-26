Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
16:00
УралНе начат
П1 3.65X 3.55П2 1.98
Сочи
16:00
ЦСКАНе начат
П1 2.95X 3.45П2 2.3

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Тунис
0 - 1 0 1
АвстралияЗавершен
Польша
16:00
Саудовская АравияНе начат
П1 1.74X 3.45П2 5.2
Франция
19:00
ДанияНе начат
П1 1.88X 3.45П2 4.6
Аргентина
22:00
МексикаНе начат
П1 1.55X 3.95П2 7
Сделать ставку

Ондуа: выбрал Камерун из-за Чемпионата мира

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что выбрал выступления за сборную Камеруна из ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
- Долго ждал предложений от сборной России и даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна? Да, так и есть. Выбрал ли Камерун из-за чемпионата мира? Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста, - приводит комментарий Ондуа "СЭ".

Напомним, что российский полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа является воспитанником "Локомотива". Футболист также выступал за ЦСКА и "Анжи". В матче первого тура ЧМ-2022 против сборной Швейцарии(0:1) Ондуа дебютировал на турнире, выйдя на замену. Гаэль играл в бутсах с российским флагом. У футболиста есть российский паспорт. Сейчас игрок находится в немецком клубе Ганновер 96 из второй бундеслиги и в этом сезоне провел всего две игры.


Ондуа Сборная Камеруна Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник сборной Австралии Дюк - первый игрок клуба из второго дивизиона, которому удалось забить на ЧМ-2022
Крыховяк и Левандовски - в стартовом составе Польши на матч против Саудовской Аравии
Тороп, Ермаков и Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка России против "Сочи"
"Торпедо" и "Урал" опубликовали стартовые составы на матч Кубка России
Австралия обыграла сборную Туниса на ЧМ-2022 2
Дани Алвес: в атаке "ПСЖ" играют более феноменальные футболисты, чем Мбаппе
Мутко - об уходе Федуна из "Спартака": скучно будет! 3
Ондуа: выбрал Камерун из-за Чемпионата мира 4
Головин – о признании его лучшим игроком "Монако" в ноябре: такая оценка со стороны болельщиков всегда приятна
Роналду - о матче с Ганой: очень важная победа, но еще ничего не выиграно!
Азмун: надеюсь, когда-нибудь в будущем я сыграю за "Фенербахче" 4
Агент мексиканского защитника Монтеса: информация об интересе российских клубов к Сезару - фейк
"Чемпионат": Бердыев представлен игрокам "Сочи" в качестве главного тренера 9
Игрок Туниса Буфаль: Головин может играть в клубах уровня "Ливерпуля" и "Челси"
Баженов: матчи с "Зенитом" всегда принципиальны, будь это даже пивной кубок, потому что это дерби 4 эксклюзив
-