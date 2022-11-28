Полузащитник сборной Камеруна Ондуа: набить себе тату с гербом России? Кто знает, может быть

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа допустил, что набьет татуировку с изображением герба России.
"Набить тату с гербом России? Кто знает, может быть. Смотрите скоро", - цитирует Ондуа "Матч ТВ"
.
Напомним, Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но воспитывался в академии московского "Локомотива
" и был в системе ЦСКА
. После этого полузащитник выступал за датский "Вайле", "Зарю", "Анжи", швейцарский "Серветт" и немецкий "Ганновер", за который играет сейчас.
Перед началом ЧМ-2022 Ондуа впервые получил вызов в сборную Камеруна. Он выходил на замену в обоих матчах африканской сборной на мундиале.