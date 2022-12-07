Юран: Роналду проще стать тренером, если ему не нравится оставаться на скамейке

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду
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- Есть тренер, а есть игрок. Это аксиома во всем мире. Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером», — цитирует Юрана "СЭ"
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Наставник португальцев Фернанду Сантуш выпустил Криштиану Роналду
только на замену в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии(6:1). После матча Криштиану первым ушел в раздевалку команды. Также во время матча 3-го тура группового раунда турнира против Южной Кореи (1:2) Криштиану выразил недовольство своей заменой.