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Юран: Роналду проще стать тренером, если ему не нравится оставаться на скамейке

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Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду.
Фото: "СЭ"
- Есть тренер, а есть игрок. Это аксиома во всем мире. Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером», — цитирует Юрана "СЭ".

Наставник португальцев Фернанду Сантуш выпустил Криштиану Роналду только на замену в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии(6:1). После матча Криштиану первым ушел в раздевалку команды. Также во время матча 3-го тура группового раунда турнира против Южной Кореи (1:2) Криштиану выразил недовольство своей заменой.


Роналду Юран Сборная Португалии
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