— Я перестал вызываться в сборную. С чем это связано? Это решение тренера. Мне уже 38, что я буду там играть? Могу сказать, что завершил карьеру в сборной, — передает слова Нобоа Sport24.
38-летний Кристиан Нобоа с марта 2009 года выступал за сборную Эквадора. Свой последний матч за национальную команду полузащитник "Сочи" провел в июне 2021 года. Всего южноамериканец сыграл в 83 поединках за Эквадор. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и девять результативных передач.
38-летний Нобоа с лета 2019 года выступает за "Сочи". Его действующий трудовой договор с южанами рассчитан до июня 2024 года.
Нобоа: могу сказать, что я завершил карьеру в сборной Эквадора
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа сообщил о том, что он завершил карьеру в сборной Эквадора.
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