- Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет. Аналогично тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий? Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены, - передает слова Митрофанова "РБ Спорт".
В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. Клубы РПЛ были исключены из плей-офф еврокубков-2021/2022 и пропускают уже второй полный евросезон, сборная России лишилась возможности сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, Лиге наций-2022/2023 и отборочном турнире к Евро-2024.
При этом представители как УЕФА, так и ФИФА заявляют, что РФС остается членом этих организаций.
Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования были составлены
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о готовности организации к исключению России из состава членов ФИФА.
Фото: РФС