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Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования были составлены

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о готовности организации к исключению России из состава членов ФИФА.
Фото: РФС
- Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет. Аналогично тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий? Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены, - передает слова Митрофанова "РБ Спорт".

В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. Клубы РПЛ были исключены из плей-офф еврокубков-2021/2022 и пропускают уже второй полный евросезон, сборная России лишилась возможности сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, Лиге наций-2022/2023 и отборочном турнире к Евро-2024.

При этом представители как УЕФА, так и ФИФА заявляют, что РФС остается членом этих организаций.


РФС ФИФА Сборная России Митрофанов
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