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Митрофанов: запрет от ФИФА на соревнования действует во всём мире. Если выйти из УЕФА, автоматически он не отменяется

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о наличии у РФС запрета от ФИФА на соревнования в любой конфедерации.
Фото: EPA
- Сама по себе смена конфедерации вопросов не решает. Если мы перейдем в Африку или Азию, это не означает, что там мы сможем принимать участие в соревнованиях, у нас есть запрет со стороны ФИФА. Бумага от ФИФА, которая запрещает нам участвовать в официальных соревнованиях? Да, во всём мире. Эта бумага действует во всём мире. И в случае выхода из УЕФА она не отменяется автоматически, - передает слова Митрофанова "РБ Спорт".

В феврале 2022 года руководство УЕФА объявило об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований в Европе, формальным основанием для этого послужил групповой отказ футбольных федераций Польши, Швеции и Чехии играть стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 со сборной России. Чуть позднее аналогичное решение об отстранении российских команд от международных соревнований озвучило и руководство ФИФА. За прошедшее с тех пор время сборная России сыграла в десяти товарищеских матчах - в шести из них соперниками наших парней были представители Азии, в четырех - Африки.


РФС ФИФА УЕФА АФК Сборная России Митрофанов
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