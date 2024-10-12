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Глава Казахстанской федерации - о возможном матче с Россией: если Черчесову будет нужна игра, будем вести переговоры

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В Казахстанской федерации футбола ответили, возможна ли товарищеская встреча с Россией.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
- У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры, - рассказал глава федерации Адлет Барменкулов.

Ранее появилась информация, что в следующем месяце сборная России проведет встречу с Сирией. В октябре национальная команда провела тренировочный сбор, но без товарищеских матчей.

Черчесов возглавляет Казахстан с июня этого года. Под его руководством казахстанская сборная провели три игры - против Норвегии (0:0), Словении (0:3) и Австрии (0:4). Следующим соперником сборной Казахстана станет команда Словении, встреча состоится завтра, 13 октября и начнется в 16:00 мск.

Источник:РИА Новости

Станислав Черчесов Сборная Казахстана Сборная России
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