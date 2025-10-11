Мбаппе получил травму лодыжки и не сыграет против Исландии

Новости
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Генсек РФС поддержал решение ФИФА не отстранять Израиль от международных матчей
10
Стало известно, сколько болельщиков посетили матч сборной России с Ираном
Сборная России одержала победу над Ираном - победный гол на свой счет записал Батраков
5
Молодежная сборная России уступила сборной Белоруссии U21
Гендир "Спартака": клуб задолжал болельщикам
8
Матчи
34
Сегодня (15)
Завтра (10)
Вчера (9)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сокол
14:00
Уфа
Не начат
Арсенал Тула
14:30
Торпедо
Не начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗ
Не начат
Волга Ул
16:00
Енисей
Не начат
Нефтехимик
17:00
Чайка
Не начат
Шинник
17:00
Факел
Не начат
Родина
19:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Латвия
16:00
Андорра
Не начат
Норвегия
19:00
Израиль
Не начат
Венгрия
19:00
Армения
Не начат
Болгария
21:45
Турция
Не начат
Эстония
21:45
Италия
Не начат
Сербия
21:45
Албания
Не начат
Испания
21:45
Грузия
Не начат
Португалия
21:45
Ирландия
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Казахстан
4 - 0
4
0
Лихтенштейн
Завершен
Германия
4 - 0
4
0
Люксембург
Завершен
Косово
0 - 0
0
0
Словения
Завершен
Северная Ирландия
2 - 0
2
0
Словакия
Завершен
Бельгия
0 - 0
0
0
Северная Македония
Завершен
Исландия
3 - 5
3
5
Украина
Завершен
Франция
3 - 0
3
0
Азербайджан
Завершен
Швеция
0 - 2
0
2
Швейцария
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 - 1
2
1
Иран
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ротор
16:00
Черноморец
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
Кипр
Не начат
Шотландия
19:00
Беларусь
Не начат
Нидерланды
19:00
Финляндия
Не начат
Фарерские острова
19:00
Чехия
Не начат
Дания
21:45
Греция
Не начат
Румыния
21:45
Австрия
Не начат
Литва
21:45
Польша
Не начат
Хорватия
21:45
Гибралтар
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
20:00
Босния и Герцеговина
Не начат
Мбаппе получил травму лодыжки и не сыграет против Исландии
Сегодня, 10:15
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч отбора к чемпионату мира-2026 против Исландии из-за повреждения правой лодыжки.
Фото: IMAGO
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF), Килиан Мбаппе не примет участия в ближайшем матче национальной команды против сборной Исландии, который пройдет 13 октября в Рейкьявике.
«Мбаппе не сможет сыграть в понедельник в Рейкьявике. Килиан вернется в расположение мадридского «
Реала
», — говорится в сообщении Федерации футбола Франции.
Форвард получил травму лодыжки в домашней игре против Азербайджана (3:0), где отметился голом в конце первого тайма, но был заменен на 83-й минуте.
После трёх туров Франция лидирует в группе D с девятью очками, Исландия идет третьей с тремя. В нынешнем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «Реал» и сборную, забив 17 голов и сделав четыре результативные передачи.
Сборная Франции
Килиан Мбаппе
Сборная Исландии
