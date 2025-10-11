Матчи Скрыть

Первая лига

Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Мбаппе получил травму лодыжки и не сыграет против Исландии

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч отбора к чемпионату мира-2026 против Исландии из-за повреждения правой лодыжки.
Фото: IMAGO
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF), Килиан Мбаппе не примет участия в ближайшем матче национальной команды против сборной Исландии, который пройдет 13 октября в Рейкьявике.

«Мбаппе не сможет сыграть в понедельник в Рейкьявике. Килиан вернется в расположение мадридского «Реала», — говорится в сообщении Федерации футбола Франции.

Форвард получил травму лодыжки в домашней игре против Азербайджана (3:0), где отметился голом в конце первого тайма, но был заменен на 83-й минуте.

После трёх туров Франция лидирует в группе D с девятью очками, Исландия идет третьей с тремя. В нынешнем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «Реал» и сборную, забив 17 голов и сделав четыре результативные передачи.

