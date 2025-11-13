Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Норвегия разгромила Эстонию в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Норвегии одержала победу над командой Эстонии со счетом 4:1.
Фото: Getty Images
За сборную Норвегии отличились нападающие Эрлинг Холанд и Александр Серлот, записав на свой счет по два гола. За команду Эстонии мяч забил форвард Роби Саарма.

Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 9 тур

Голы: Серлот, 50, 52, Холанд, 56, 62 - Саарма, 65.

Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф (Бьёркан, 86), Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса (Деннум, 86), Берг (Торсбю, 74), Берге, Бобб (Скьеллеруп, 69), Холанд, Серлот (Торстведт, 74).

Эстония: Хейн, Синявский, Метс, Кууск, Пеэтсон, Шеннинг-Ларсен, Шейн (Кристал, 83), Соометс (Веткал, 75), Палуметс (Поом, 83), Саарма (Миллер, 69), Саппинен (Пяэлберг, 83).

