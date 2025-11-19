Новости
Вчера (12)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Бельгия
7 - 0
7
0
Лихтенштейн
Завершен
Болгария
2 - 1
2
1
Грузия
Завершен
Австрия
1 - 1
1
1
Босния и Герцеговина
Завершен
Косово
1 - 1
1
1
Швейцария
Завершен
Шотландия
4 - 2
4
2
Дания
Завершен
Испания
2 - 2
2
2
Турция
Завершен
Уэльс
7 - 1
7
1
Северная Македония
Завершен
Беларусь
0 - 0
0
0
Греция
Завершен
Швеция
1 - 1
1
1
Словения
Завершен
Румыния
7 - 1
7
1
Сан-Марино
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр
2 - 4
2
4
Эстония
Завершен
Фарерские острова
1 - 0
1
0
Казахстан
Завершен
"Даже в такой стране умеют выбирать тренеров". Быстров - о выходе сборной Кюрасао на ЧМ-2026
Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
Экс-игрок "
Зенита
" Владимир Быстров высказался о выходе сборной Кюрасао на ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
"Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров", - приводит слова Быстрова "СЭ".
"СЭ"
.
Сегодня, 19 ноября, сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в матче отбора на ЧМ-2026. Благодаря этому команда Дика Адвоката сохранила первую строчку в турнирной таблице и напрямую вышла на чемпионат мира 2026 года.
Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля, игры будут проходить в Мексике, США и Канаде.
Сборная России
отстранена от международных соревнованиях и пропустит мундиаль.
Владимир Быстров
Дик Адвокат
Зенит
Сборная Кюрасао
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
2
-2