"Даже в такой стране умеют выбирать тренеров". Быстров - о выходе сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о выходе сборной Кюрасао на ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
"Адвокат — красавец! Даже в такой стране умеют выбирать тренеров", - приводит слова Быстрова "СЭ".

Сегодня, 19 ноября, сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в матче отбора на ЧМ-2026. Благодаря этому команда Дика Адвоката сохранила первую строчку в турнирной таблице и напрямую вышла на чемпионат мира 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля, игры будут проходить в Мексике, США и Канаде. Сборная России отстранена от международных соревнованиях и пропустит мундиаль.

