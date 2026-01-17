Сборная Франции провела переговоры с Зиданом - источник

Федерация футбола Франции может готовить смену главного тренера сборной после ЧМ-2026, который пройдёт ближайшим летом.

Фото: Getty Images

Как информирует L'Equipe, в федерации уже начали переговоры с Зинедином Зиданом по поводу его возможного назначения на пост наставника национальной команды.



По информации источника, пока никаких документов не подписано, однако стороны обсуждают детали будущего сотрудничества - в том числе возможный состав тренерского штаба.



Последним клубом Зидана остаётся "Реал": француз покинул мадридцев в 2021 году, выиграв с командой 11 трофеев.