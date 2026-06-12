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2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

"Что происходит с современными защитниками?" Рой Кин раскритиковал Монтеса после матча ЧМ-2026

Рой Кин прокомментировал удаление защитника сборной Мексики и "Локомотива" Сесара Монтеса в матче открытия ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Экс-футболист "МЮ" отметил, что не увидел причин спорить с решением арбитра и негативно оценил действия мексиканца в эпизоде, который привёл к красной карточке.

Кин считает, что защитник допустил серьёзную ошибку.

- Думаю, я бы тоже показал ему красную карточку. Это чистая лень со стороны Монтеса. Что вообще происходит с современными защитниками? Почему они всё реже пытаются по-настоящему обороняться? - цитирует Кина BBC.

Напомним, футболист "Локомотива" был удалён на 90+2-й минуте встречи, которая завершилась победой мексиканцев - 2:0.

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