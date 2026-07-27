Ибишев назвал самых опасных игроков "Спартака"

- Следующий матч у нас со "Спартаком", это очень хорошая команда. Последнюю игру они выиграли 3:0, теперь приедут к нам домой, посмотрим, как получится.
Если говорить про самых опасных игроков "Спартака", назвал бы Солари и Маркиньоса, - приводит слова Ибишева "Чемпионат".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
Грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" 1:1. В следующем туре команде Станислава Черчесова предстоит принять на своем поле красно-белых.