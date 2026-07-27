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Ибишев назвал самых опасных игроков "Спартака"

Защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев назвал самых опасных игроков "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Ибишева, самыми опасными игроками он бы назвал Солари и Маркиньоса.

- Следующий матч у нас со "Спартаком", это очень хорошая команда. Последнюю игру они выиграли 3:0, теперь приедут к нам домой, посмотрим, как получится.
Если говорить про самых опасных игроков "Спартака", назвал бы Солари и Маркиньоса, - приводит слова Ибишева "Чемпионат".

В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" 1:1. В следующем туре команде Станислава Черчесова предстоит принять на своем поле красно-белых.

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