Лидерство "Нижнего Новгорода" и хет-трик Игнатова на "Фиште". Обзор 3-го тура Первой лиги

В центральном матче третьего тура "Нижний Новгород" гостил в Челябинске у команды Романа Пилипчука. Гости на 32-й минуте получили право на пенальти - Карич сбили в чужой штрафной, а Грулёв реализовал пенальти, хотя Переверзев был близок к сэйву. "Челябинск" вскоре отыгрался - Урванцев после передачи Гаджимурадова пробил под Медведевым, поразив тем самым ворота команды, которой он принадлежит. Однако перед самым перерывом отличился уже экс-игрок "Челябинска" Комиссаров, отметившийся невероятным ударом с дальней дистанции.
Во втором тайме продолжения голевого пиршества не последовало, можно вспомнить разве что пару моментов у Урванцева и Гаджимурадова, но они результата не принесли. В итоге 1:2 - "Челябинск" проигрывает во второй раз кряду, а вот "Нижний Новгород" Вадима Гаранина остается единственной командой после трёх туров, которая не теряла очков, сходу оправдывая статус одного из главных фаворитов сезона.
Хет-трик Игнатова и уверенная победа "Сочи"
"Сочи" в домашнем матче с "Арсеналом" показал яркий атакующий перфоманс и оформил пока самую крупную победу первенства. Всё могло не пойти по плану Игоря Осинькина, реализуй момент в начале Давидян, но в итоге хозяева в середине первого тайма за 9 минут забили трижды. Сначала Игнатов после прострела Магаля закатил мяч в дальний угол, затем после углового Марсело пробил головой, Мелихов отбил мяч в штангу, а на добивании первым был Мелёшин, забивший первый гол после тяжелейшей травмы. Ещё через нескольк минут Игнатов подобрал мяч на линии штрафной и с левой отправил его в левый от себя угол.
В начале второго тайма Игнатов после передачи Магаля забил эстетский гол, изящно переиграв в штрафной двоих соперников и перебросил голкипера. Это уже второй хет-трик сезона в Первой лиге, притом что в прошлом розыгрыше был всего один подобный случай. В концовке вышедший на замену Фёдоров подкараулил ошибку опытного Гоцука и легко разобрался с Мелиховым, затем туляки ещё и остались в меньшинстве после второй желтой карточки Крашевского, а Мелихов не позволил состояться теннисному счёту, выиграв буллитную дуэль у Фёдорова. 5:0 - "Сочи" одерживает первую победу в сезоне, у "Арсенала" второе поражение подряд.
"Енисей" разгромил "Велес"
"Велес" приехал в Красноярске в статусе команды, которая ни разу не пропустила на старте сезона, но "Енисей" в первом домашнем матче собирался порадовать свою публику. В первом тайме случилось два ключевых эпизода - сначала Смирнов прихватил в штрафной Масловского, а Окладников с "точки" не оставил шансов Купцову. Дальше уже Андрей вышел на рандеву с голкипером и был сбит Купцовым, и сам же Окладников реализовал пенальти, пробив в этот раз по центру. Примечательно, что Алексей Стукалов уже на 37-й минуте произвел тройную замену.
Впрочем, перелома в игре не случилось, и в начале второго тайма подачу с правого фланга от Шершова головой замкнул Надольский. Правда, тут же оборона "Енисея" зевнула атаку на свои ворота - Корольков вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, а Тарасенко расстрелял уже пустые ворота. Однако этот удар в створ остался от гостей единственным, а вот "Енисей" в компенсированное время довёл счёт до крупного - Мазурин прострелил на Тлехугова, удар Марата отразил Купцов, а на добивании был точен Ломакин. Александр вновь вернулся в Красноярск и забил свой 57-й гол за "Енисей", а "Енисей" с шестью очками вклинился в группу лидеров, обойдя "Велес" по дополнительным показателям.
"Волга" добилась первой победы
"Волга" с третьей попытки смогла добиться первой победы в сезоне, разобравшись на своем поле с "Нефтехимиком". Хозяева мощно провели первый тайм - Багателия с дальней дистанции попал в перекладину, Саплинов не реализовал выход один на один, а ближе к перерыву Никитин после паса Костина с 17 метров уложил мяч в ворота бывшей команды. Правда, тут же нижнекамцы получили свой единственный в этой встрече шанс - Костин сыграл рукой в своей штрафной, однако Машуков с "точки" пальнул в космос.
Во второй половине команда Михаила Белова продолжила атаковать - Хабибуллин не попал головой после углового, с дальним ударом Фольмера справился Голубев, Гершун издали пробил рядом со штангой. Но вопросы были сняты только на третьей добавленной минуте - Саплинов после передачи Новикова убежал к штрафной гостей и аккуратно пробил низом в дальний угол. 2:0 - "Волга" набирает первые три очка в сезоне, у "Нефтехимика" в копилке столько же баллов.
Нуль голов и два удаления в Иваново
В дерби Золотого кольца России "Текстильщик" принимал "Спартак" из Костромы. Лидер турнира в первом тайме атаковал больше, однако Калмыкову и компании не удавалось нанести точный удар. После перерыва уже Джебов едва не попал в створ с линии штрафной, а затем прострел Абдулло на Филёва перехватил Шамов. А ещё через минуту Джебов подвёл свою команду, получил вторую желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля.
Впрочем, составы выровнялись уже через семь минут - за срыв атаки второе предупреждение получил Николай Тарасов. В формате 10 на 10 костромичи в своей силовой манере продолжали искать варианты впереди, однако пробить Фадеева им не удалось. 0:0 - "Текстильщик" набирает второе очко в новом сезоне, "Спартак" впервые в чемпионате не побеждает.
"Торпедо" и "Шинник" по-прежнему не проигрывают
"Торпедо" после двух побед на старте принимало в Химках "Шинник", который в двух домашних матчах набрал четыре очка. Ближе к середине первого тайма команда Александра Сторожука впервые в сезоне оказалось в роли догоняющего, а ярославцам вновь помог "стандарт" - после навеса с углового Котин скинул мяч во вратарскую, где Миронов удачно сыграл головой. У торпедовцев в отсутствие травмированного Юшина солировал Берковский, но точности Илье не хватало.
В начале второго тайма Порохов с острого угла не смог пробить Солдатенко с острого угла, а "Торпедо" вскоре отыгралось - после навеса со штрафного мяч от Цыпченко отскочил к Каштанову, который метров с шести расстрелял ворота Митрова. За четверть часа до конца Каштанов завалился на газон в чужой штрафной в борьбе с Чёрным, однако свисток судьи промолчал. 1:1 - "Торпедо" и "Шинник" не проигрывают на старте сезона.
Третье поражение "СКА-Хабаровска"
"СКА-Хабаровск" из-за ремонта на своём стадионе три первых тура проводил на выезде и по их итогам оказался в подвале таблицы. Матч в Уфе был перенесен на пару часов из-за жары, а к тяжелым условиям лучше приспособились хозяева. Сначала Ортис не попал в створ головой после навеса Гилязетдинова, а далее против Исаева были нарушены правила, а колумбийский форвард реализовал 11-метровый, забив во втором туре кряду.
Хабаровчане не выглядели так безнадежно, как в Волгограде, однако реальный голевой момент был только лишь у Алкалде - ветеранище Беленов оформил очередной сэйв. 1:0 - "Уфа" оказывается после трёх туров в числе лидеров, а вот "СКА-Хабаровск" начинает с трёх поражений.
Нули в Рощино
"Ленинградец" после двух безрадостных выездов принимал в Рощино "Урал", для которого это был первый выезд в сезоне. Команда Сергея Юрана по ходу игры владела серьезным территориальным преимуществом, однако особой мысли в атаке от "шмелей" не было, соответственно, и моментов у ворот Смирнова долгое время не возникало. Хозяева же пару раз угрожали со второго этажа, но Укомский и Кудрядцев в ворота не попали.
Во втором тайме "Урал" наконец-таки создал остроту - Секулич дважды пробивал из штрафной с разных позиций, но в первом случае спас вратарь, а далее уже помог защитник. Также в створ после фланговой подачи не попал Кордейро, а с дальним ударом Ишкова на 88-й минуте справился Смирнов. 0:0 - "Ленинградец" набирает первый турнирный балл, но никак не может забить, у "Урала" же уже случились все возможные исходы.
Матч "КАМАЗ" - "Ротор" состоится 27 июля в 20:00 мск.
Фото: ФК "Сочи", ФК "Енисей", ФК "Волга", ФК "Торпедо"