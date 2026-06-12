Петржела - о перспективах Чехии на ЧМ-2026: большим счастьем было уже выйти на турнир

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- Вообще, уже большим счастьем было, что наша сборная вышла на чемпионат мира. Сейчас не вижу чешскую команду как сильную. Успехом будет, если мы выйдем из группы, - приводит слова Петржелы Sport24

Чешский специалист признался, что не считает нынешнюю сборную Чехии достаточно сильной для серьёзной борьбы на мировом первенстве.Матч против ЮАР состоится 18 июня, а завершит групповой этап чешская команда игрой с Мексикой 25 июня.