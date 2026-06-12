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1 - 1 1 1
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Петржела - о перспективах Чехии на ЧМ-2026: большим счастьем было уже выйти на турнир

Поражение от Южной Кореи в стартовом туре чемпионата мира - 2026 заставило многих усомниться в перспективах сборной Чехии на турнире. Своим взглядом на положение национальной команды поделился бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела.
Фото: ФИФА
Чешский специалист признался, что не считает нынешнюю сборную Чехии достаточно сильной для серьёзной борьбы на мировом первенстве.

- Вообще, уже большим счастьем было, что наша сборная вышла на чемпионат мира. Сейчас не вижу чешскую команду как сильную. Успехом будет, если мы выйдем из группы, - приводит слова Петржелы Sport24.

Матч против ЮАР состоится 18 июня, а завершит групповой этап чешская команда игрой с Мексикой 25 июня.

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