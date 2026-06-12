Генич высказался о перспективах Южной Кореи после стартового тура ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи успешно начала выступление на чемпионате мира - 2026, набрав три очка в стартовом поединке группового этапа.

Фото: ФИФА

- Южнокорейцы очень мобильны и выносливы. Выиграли по делу. Не понял, что могли предложить чехи, кроме стандартов. Думаю, Корея и Мексика разыграют первое место, - передаёт слова Генича "Матч ТВ"

По ходу встречи с Чехией азиатская команда сумела изменить ход игры и добиться победы со счётом 2:1. Своими впечатлениями от прошедшего поединка поделился комментатор Константин Генич. Он отметил преимущество южнокорейской сборной и усомнился в игровых возможностях её соперника.Чемпионат мира проходит на полях США, Канады и Мексики.