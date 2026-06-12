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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Генич высказался о перспективах Южной Кореи после стартового тура ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи успешно начала выступление на чемпионате мира - 2026, набрав три очка в стартовом поединке группового этапа.
Фото: ФИФА
По ходу встречи с Чехией азиатская команда сумела изменить ход игры и добиться победы со счётом 2:1. Своими впечатлениями от прошедшего поединка поделился комментатор Константин Генич. Он отметил преимущество южнокорейской сборной и усомнился в игровых возможностях её соперника.

- Южнокорейцы очень мобильны и выносливы. Выиграли по делу. Не понял, что могли предложить чехи, кроме стандартов. Думаю, Корея и Мексика разыграют первое место, - передаёт слова Генича "Матч ТВ".

Чемпионат мира проходит на полях США, Канады и Мексики.

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