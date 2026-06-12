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Анчелотти сделал заявление по Неймару перед стартом сборной Бразилии на ЧМ-2026

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Неймара, который продолжает восстановление после травмы.
Фото: Getty Images
По словам наставника сборной Бразилии, форвард близок к возвращению в расположение национальной команды.

- Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он присоединится к нам на следующей неделе, - приводит слова Анчелотти Globo.

Также специалист объяснил, почему Неймар остаётся важной фигурой для команды. По словам тренера, нападающий полезен не только своими игровыми качествами, но и опытом, который может передать молодым футболистам.

34-летний бразилец восстанавливается после повреждения икроножной мышцы. Уже 14 июня пятикратные чемпионы мира начнут выступление на турнире матчем против Марокко.

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