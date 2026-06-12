Канада впервые в истории набрала очко на чемпионате мира

Сборная Канады впервые в своей истории сумела избежать поражения на чемпионате мира.

Фото: ФИФА

В матче стартового тура домашнего мундиаля команда Джесси Марша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 1:1 и прервала неудачную серию.



До этой встречи канадцы провели шесть матчей на чемпионатах мира и уступили в каждом из них. Речь идёт о выступлениях на турнирах 1986 и 2022 годов. За этот период команда забила два мяча и пропустила 12.



Таким образом, ничья с Боснией и Герцеговиной принесла Канаде первое очко в истории мировых первенств.