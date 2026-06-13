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Винисиус оценил влияние Анчелотти на игру сборной Бразилии

Винисиус Жуниор рассказал о работе с Карло Анчелотти в сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
Нападающий отметил, что комфортно чувствует себя под руководством специалиста, с которым ранее успешно сотрудничал в "Реале". Футболист признался, что тренер предоставляет ему достаточную свободу действий на поле и помогает сохранять уверенность в своих силах.

- Чувствую полное спокойствие, играя под руководством Анчелотти. С ним я получаю много свободы и абсолютно уверен в том, что смогу делать в сборной всё то же, что делал в "Реале", - поделился Винисиус на пресс-конференции.

Для бразильской сборной чемпионат мира стартует матчем против Марокко. Команды встретятся в ночь на 14 июня, а стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

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