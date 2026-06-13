Винисиус рассказал о своих целях на чемпионате мира

Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира - 2026.

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- Впереди у нас восемь матчей, и я хочу оставить свой след в истории сборной. Для меня важны не голы или передачи, а качественная игра и уверенность, которую можно дать партнёрам. Самое главное - то, какого результата мы добьёмся как команда, - сказал бразилец на пресс-конференции.

Нападающий сборной Бразилии заявил, что для него главным на турнире станет командный результат, а не личная статистика.Бразильцы начнут выступление на мировом первенстве матчем против Марокко. Встреча состоится 14 июня и стартует в 01:00 по московскому времени.