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4 - 1 4 1
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22:00
ШвейцарияНе начат

Винисиус рассказал о своих целях на чемпионате мира

Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Бразилии заявил, что для него главным на турнире станет командный результат, а не личная статистика.

- Впереди у нас восемь матчей, и я хочу оставить свой след в истории сборной. Для меня важны не голы или передачи, а качественная игра и уверенность, которую можно дать партнёрам. Самое главное - то, какого результата мы добьёмся как команда, - сказал бразилец на пресс-конференции.

Бразильцы начнут выступление на мировом первенстве матчем против Марокко. Встреча состоится 14 июня и стартует в 01:00 по московскому времени.

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