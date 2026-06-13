Сёмин: Роналду не будет играть решающую роль на этом чемпионате мира

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- Роналду - великий футболист с большой историей. Но решающую роль в сборной Португалии он не будет играть на этом чемпионате мира. В этой команде есть много футболистов высокого уровня, - приводит слова Сёмина "СЭ"

По мнению специалиста, несмотря на статус и огромный опыт форварда, определяющей фигурой в составе сборной Португалии на нынешнем турнире он не станет.Для 41-летнего нападающего нынешний чемпионат мира стал шестым в карьере. При этом за время выступлений на мировых первенствах Роналду ещё ни разу не удавалось завоевать главный трофей турнира.На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией. Свой первый матч команда проведёт 17 июня.